75 aplikací kradlo peníze a přihlašovací údaje k bankám. Google i Apple je smazaly, z vašeho telefonu ale nezmizely

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75 aplikací kradlo peníze a přihlašovací údaje k bankám. Google i Apple je smazaly, z vašeho telefonu ale nezmizelyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Bezpečnostní firmy ESET, McAfee, Kaspersky a Dr.Web postupně odhalily desítky škodlivých aplikací v Google Play i App Store. Dohromady jich je přes 75.
Mobil, data, aplikace
Zdroj: Pexels
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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