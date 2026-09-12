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75 aplikací kradlo peníze a přihlašovací údaje k bankám. Google i Apple je smazaly, z vašeho telefonu ale nezmizely

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Bezpečnostní firmy ESET, McAfee, Kaspersky a Dr.Web postupně odhalily desítky škodlivých aplikací v Google Play i App Store. Dohromady jich je přes 75.
Mobil, data, aplikace

Mobil, data, aplikace

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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