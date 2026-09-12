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Mourinho má před Zlatým míčem jasno. Ukázal na hráče ze svého kádru, kterému by odpustil i sezonu bez trofeje

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Kylian Mbappé má před říjnovým vyhlášením Zlatého míče významného zastánce. Trenér Realu Madrid José Mourinho naznačil, že právě francouzského kanonýra považuje za jednoho z hlavních kandidátů. A nevadí mu ani skutečnost, že sedmadvacetiletý útočník zatím v Madridu nezískal ligový titul, Copa del Rey ani Ligu mistrů.
Mourinho má před Zlatým míčem jasno. Ukázal na hráče ze svého kádru, kterému by odpustil i sezonu bez trofeje

Mourinho má před Zlatým míčem jasno. Ukázal na hráče ze svého kádru, kterému by odpustil i sezonu bez trofeje

Zdroj: Real Madrid C.F.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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