Mourinho má před Zlatým míčem jasno. Ukázal na hráče ze svého kádru, kterému by odpustil i sezonu bez trofejePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mourinho má před Zlatým míčem jasno. Ukázal na hráče ze svého kádru, kterému by odpustil i sezonu bez trofeje
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