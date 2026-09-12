Sloní slza s banánem, krémem a čokoládou: Retro zákusek pro sváteční i obyčejné odpoledne

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Sloní slza s banánem, krémem a čokoládou: Retro zákusek pro sváteční i obyčejné odpolednePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Sloní slza je jeden z těch retro zákusků, které vypadají slavnostně, ale doma je zvládnete i bez cukrářského diplomu. Kakaový plát, jednoduchý krém, banán uprostřed a čokoláda navrch. Nic převratného, a právě proto to funguje.
sloní slza
Zdroj: Foto: Se souhlasem YouTube / Taká obyčajná žienka domáca, Retro, které nevyšlo z formy: Recept na zákusek Sloní slza s banánem, krémem a čokoládou pro slavnostní i obyčejné odpoledne
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