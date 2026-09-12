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Sloní slza s banánem, krémem a čokoládou: Retro zákusek pro sváteční i obyčejné odpoledne

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Sloní slza je jeden z těch retro zákusků, které vypadají slavnostně, ale doma je zvládnete i bez cukrářského diplomu. Kakaový plát, jednoduchý krém, banán uprostřed a čokoláda navrch. Nic převratného, a právě proto to funguje.
sloní slza

sloní slza

Zdroj: Foto: Se souhlasem YouTube / Taká obyčajná žienka domáca, Retro, které nevyšlo z formy: Recept na zákusek Sloní slza s banánem, krémem a čokoládou pro slavnostní i obyčejné odpoledne
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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