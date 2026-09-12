Nuclear Square Mile: Tajná „jaderná čtvereční míle“ v Novém Mexiku prý skrývá zakázané experimenty. Jenže oficiálně neexistuje

Na mapě má být místo, kam se člověk prostě nedostane
Nuclear Square Mile zní jako název skutečného tajného vojenského areálu. Internetové seznamy záhadných míst ji také často popisují právě tak. Jenže když se člověk pokusí tuto lokalitu dohledat v oficiálních amerických zdrojích, začne se celý příběh rozpadat.
Uprostřed pustiny Nového Mexika má ležet území známé jako Nuclear Square Mile – Jaderná čtvereční míle. Uzavřený prostor spojený s americkým jaderným programem, přísně střežený, nepřístupný veřejnosti a podle některých internetových verzí dokonce natolik citlivý, že se kolem něj vytvořila pověst jednoho z „nejhůře dosažitelných míst na Google Earth“.
Stačí několik detailů a legenda funguje dokonale. Nové Mexiko skutečně patří k nejdůležitějším místům historie jaderných zbraní. Nachází se zde Los Alamos, kde vznikaly první atomové bomby, Trinity Site, kde byla v červenci 1945 odpálena první jaderná nálož, rozsáhlé vojenské prostory White Sands a Kirtland a také laboratoře Sandia, které dodnes pracují na technologiích souvisejících s americkým jaderným arzenálem.
Jenže při pokusu Nuclear Square Mile dohledat nastane problém. Americké ministerstvo energetiky, armáda, National Park Service ani národní laboratoře žádnou oficiální lokalitu tohoto jména neuvádějí. Neexistuje jasně identifikovaný areál o rozloze jedné čtvereční míle, který by v oficiálních dokumentech nesl tento název.
Nuclear Square Mile je především internetové označení.
Stopa vede k White Sands, ale dál se rozplývá
V populárních článcích se Nuclear Square Mile obvykle umisťuje do Nového Mexika a někdy konkrétně do širšího prostoru White Sands Missile Range. To na první pohled působí věrohodně. White Sands skutečně představuje obrovské vojenské území, jehož značná část je pro běžného návštěvníka nepřístupná.
A právě uvnitř něj leží Trinity Site.
Ráno 16. července 1945 zde vědci projektu Manhattan odpálili zařízení přezdívané Gadget. Plutoniová implozní bomba byla vyzdvižena na přibližně třicet metrů vysokou ocelovou věž a v 5:29 místního válečného času explodovala. Výbuch zahájil jaderný věk a žár přeměnil část písku a horniny v charakteristické zelenavé sklo známé jako trinitit.
Trinity Site je dodnes uvnitř aktivního vojenského prostoru a po většinu roku je veřejnosti uzavřen. Armáda jej otevírá návštěvníkům pouze při vybraných dnech otevřených dveří.
Máme tedy pustinu, ploty, vojenskou střelnici, omezený přístup a místo prvního jaderného výbuchu v dějinách. Pro vznik legendy o tajné „jaderné míli“ téměř ideální materiál.
Jenže Trinity není Nuclear Square Mile a oficiální prameny tento název nepoužívají.
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Nové Mexiko ale skutečně obsahuje svět „za plotem“
Další část legendy může pocházet z Los Alamos. Laboratoř vznikla v roce 1943 jako přísně tajný Site Y projektu Manhattan. Na izolované náhorní plošině se pod vedením Roberta Oppenheimera soustředili fyzici, chemici, inženýři a vojáci, kteří měli vytvořit prakticky použitelnou atomovou bombu.
Tajemství nebylo jen součástí práce. Bylo součástí existence celého místa.
Dnešní Los Alamos National Laboratory už samozřejmě není tajným městem vymazaným z mapy. Její role v americkém jaderném programu však pokračuje a velká část areálu zůstává zabezpečenou federální zónou.
Dokonce i některé historické objekty spojené s projektem Manhattan leží dodnes „za plotem“. National Park Service upozorňuje, že k budovám, kde probíhaly experimenty s implozí nebo kde došlo ke smrtelné kritické nehodě fyzika Louise Slotina, se veřejnost dostane pouze během omezených organizovaných prohlídek.
Tady už internetová fantazie nepotřebuje příliš pomáhat. Skutečně existují historicky mimořádně významná místa, která lze navštívit jen po bezpečnostní proceduře a v doprovodu.
A pak je tu Albuquerque a Kirtland
Jaderná historie Nového Mexika navíc nekončí v Los Alamos ani na Trinity Site.
Na jižním okraji Albuquerque leží Kirtland Air Force Base a areály Sandia National Laboratories. Sandia vznikla po druhé světové válce právě jako instituce, která měla převádět jaderné konstrukce z laboratorních zařízení do prakticky použitelných zbraňových systémů.
Dodnes zde sídlí například Air Force Nuclear Weapons Center a další organizace spojené s jadernou bezpečností a americkými strategickými systémy.
V širším prostoru Kirtlandu a Sandie se nacházejí testovací areály, bunkry, experimentální zařízení a struktury určené ke zkoumání toho, jak vojenská technika reaguje na extrémní podmínky. Některé jsou na satelitních snímcích velmi nápadné, zároveň však běžnému pozorovateli prakticky nic neřeknou o tom, k čemu přesně slouží.
Právě kombinace viditelnosti a nedostupnosti bývá pro konspirační příběhy ideální. Člověk něco vidí, ale nemůže se přiblížit. Ví, že oblast souvisí s jadernými zbraněmi, ale podrobnosti části provozu jsou z bezpečnostních důvodů omezené.
Zbytek příběhu potom snadno doplní internet.
Skutečné tajemství bylo větší než jedna čtvereční míle
Na celé legendě je paradoxní, že realita amerického jaderného programu v Novém Mexiku je mnohem rozsáhlejší než údajná tajná čtvereční míle.
Neexistoval jeden malý oplocený prostor, kde by Spojené státy ukryly své jaderné tajemství. Vznikla celá geografická síť.
V Los Alamos se zbraně navrhovaly a sestavovaly. Na Trinity Site se ověřilo, zda plutoniová implozní konstrukce skutečně funguje. White Sands poskytoval obrovský vojenský prostor pro testování. Sandia postupně převzala zásadní část technického vývoje jaderných zbraňových systémů a Kirtland se stal významným bodem americké jaderné infrastruktury.
A ještě dál na jihovýchodě Nového Mexika dnes funguje Waste Isolation Pilot Plant, hlubinné úložiště transuranového odpadu pocházejícího z amerického obranného jaderného programu.
Jaderná mapa Nového Mexika tedy není tečka o velikosti jedné míle. Je to síť míst rozptýlených přes značnou část státu.
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Tajemství přesto není úplně vymyšlené
Bylo by snadné uzavřít případ tím, že Nuclear Square Mile je internetový nesmysl. To by ale bylo stejně nepřesné jako přijmout legendu bez výhrad.
Samotný název nemá důvěryhodně doloženou oficiální identitu. To však neznamená, že příběhy o přísně střežených jaderných zónách Nového Mexika vznikly z ničeho.
Americký jaderný program zde skutečně vytvořil rozsáhlé prostory s omezeným přístupem. Některé byly během projektu Manhattan tak utajené, že lidé v okolí netušili, co se za ploty odehrává. O Trinity Testu nebylo místní obyvatelstvo předem informováno a po výbuchu vláda veřejně nabízela krycí vysvětlení o explozi muničního skladu.
Tajemství tedy bylo reálné. Jen nemělo geometricky elegantní podobu jedné čtvereční míle.
Možná proto legenda funguje tak dobře
„Nuclear Square Mile“ je výborný název. Je krátký, konkrétní a vyvolává představu jednoho přesně ohraničeného místa, za jehož plotem leží něco, co stát nechce ukázat.
Skutečný svět je chaotičtější.
Za jedním internetovým názvem se zřejmě slily Trinity Site, White Sands, Los Alamos, Kirtland, Sandia a obecná pověst Nového Mexika jako krajiny atomového věku. Jednotlivé ingredience jsou pravé. Až jejich spojení do jednoho tajemného bodu vytváří legendu.
Možná je to nakonec mnohem zajímavější než další údajná tajná základna.
Nuclear Square Mile nejspíš nenajdeme proto, že nikdy nebyla jedním konkrétním místem. Je spíš internetovým stínem skutečné krajiny, v níž se atomový věk opravdu narodil – a kde část jeho infrastruktury dodnes zůstává za plotem.
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Zdroje: Kód Enigma [1], The Archaeologist – The most Impossible to Reach places on Google Earth [2], National Park Service – Trinity Site, NM [3], U.S. Department of Energy – Trinity Site: World's First Nuclear Explosion [4], National Park Service – Manhattan Project Science at Los Alamos [5], National Park Service – Los Alamos: Tour Behind the Fence [6], Kirtland Air Force Base [7]. img ai generated