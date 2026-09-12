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Nuclear Square Mile: Tajná „jaderná čtvereční míle“ v Novém Mexiku prý skrývá zakázané experimenty. Jenže oficiálně neexistuje

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Na internetu kolují seznamy míst, kam se údajně nedá dostat ani pomocí Google Earth. Jedním z nich má být Nuclear Square Mile v Novém Mexiku – přísně střežená jaderná zóna. Problém je, že pod tímto názvem ji americké úřady neznají. Skutečný příběh jaderného Nového Mexika je ale ještě podivnější.
Nuclear Square Mile: Tajná „jaderná čtvereční míle“ v Novém Mexiku prý skrývá zakázané experimenty. Jenže oficiálně neexistuje

Nuclear Square Mile: Tajná „jaderná čtvereční míle“ v Novém Mexiku prý skrývá zakázané experimenty. Jenže oficiálně neexistuje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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