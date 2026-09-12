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Mezi dvěma zabijáky. Nová řada Dextera láká na krvavé střety i návraty mrtvých

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Když se loni vrátil už po několikaté na obrazovky oblíbený sériový vrah Dexter Morgan, byla z toho v seriálové reinkarnaci Dexter: Vkříšení až nečekaná seriálová radost. Tvůrci se vrátili ke kořenům a ukázali, že i po dvaceti letech má slavný zabiják stále švih. Potvrdí tento status i blížící se druhá řada?
Mezi dvěma zabijáky. Nová řada Dextera láká na krvavé střety i návraty mrtvých

Mezi dvěma zabijáky. Nová řada Dextera láká na krvavé střety i návraty mrtvých

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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