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Na spálené půdě Říma nechal Nero vystavět nevídaný palác. Luxus a technické vymoženosti, ale také krutost a neřest byly součástí tohoto dómu

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Císař Nero nastoupil na trůn v pouhých 17 letech a zajímal se spíše o umění než o politiku. Z jeho hlavy tak vzešel nápad na překrásný Zlatý dům. Po velkém požáru Říma nechal císař Nero postavit majestátní zlatý palác, jeho dokončení se však sám nedožil.
Na spálené půdě Říma nechal Nero vystavět nevídaný palác. Luxus a technické vymoženosti, ale také krutost a neřest byly součástí tohoto dómu

Na spálené půdě Říma nechal Nero vystavět nevídaný palác. Luxus a technické vymoženosti, ale také krutost a neřest byly součástí tohoto dómu

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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