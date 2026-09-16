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Fantastický jablečný štrúdl díky geniální fintě z Rakouska: Zdejší pekařky nedají dopustit na tuto 1 ingredienci

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Proč je vídeňský jablečný štrůdl vždy křupavý a nepromáčený? Odpověď je v jedné levné surovině, a to opražené strouhance na másle.
Štrúdl při vytažení z trouby

Štrúdl při vytažení z trouby

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Ten nejlepší štrúdl se neobejde bez jedné věci. Rakušanky na ni přísahají, není to ani cukr, ani med
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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