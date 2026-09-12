Dva turisté uvázli pod skalním útesem v Itálii. Z odlehlé pláže se sami nedokázali dostat

Dva turisté uvázli pod skalním útesem v Itálii. Z odlehlé pláže se sami nedokázali dostatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Turisté uvízli pod útesem na italském pobřeží. Záchranáři k nim bojovali přes rozbouřené moře.
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