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Policie zabavila muži prut. Neměl na něj legitimaci

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Dennívýzva
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Během středeční noci překvapilo brněnské městské strážníky záhadné světlo skrývající se u splavu ve Svratecké ulici. Po té, co se za ním hlídka vydala, se ukázalo, že na jeho konci se nachází dva muži. Jeden z nich v rukou třímal prut, rybář to ale nebyl.
Policie zabavila muži prut. Neměl na něj legitimaci

Policie zabavila muži prut. Neměl na něj legitimaci

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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