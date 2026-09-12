Bez smíchu to všechno skomírá a vadne, říkají Morávková s Maláskem. Jejich manželství drží už dlouhých 30 let

Bez smíchu to všechno skomírá a vadne, říkají Morávková s Maláskem. Jejich manželství drží už dlouhých 30 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dana Morávková a Petr Malásek
Zápasník Jiří Procházka nechce z dcery Eleonory ranařku. Místo klece jí chystá judo, gymnastiku a vlastní...
Poslední píseň, kterou Milan Lasica na jevišti zazpíval, se jmenovala „Ja som optimista“. Pak přišel...
Patnáctiletý František nastoupil v září do učebního oboru kuchař-číšník. Babička Jitka Smutná z toho má...
Pár dní před prvním koncertem v Paříži zachytily kamery zpěvačku tak štíhlou, že na sociálních sítích...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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