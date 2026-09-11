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Legiovlak míří do Liberce: Nabídne zbrusu novou výstavu i jedinečnou historii

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Nejoblíbenější pojízdné muzeum v Česku dorazí 15. září na liberecké nádraží. Vedle 15 historických vagonů představí Legiovlak v Liberci veřejnosti vůbec poprvé novou výstavu nazvanou Společně pro republiku, která mapuje strhující osudy legionářů, sokolů a skautů. Mnoho dobových fotografií, grafik, ale i originálních artefaktů přiblíží především období první republiky, ale také nacistické okupace a dobu totalitní nesvobody.
Legiovlak míří do Liberce: Nabídne zbrusu novou výstavu i jedinečnou historii

Legiovlak míří do Liberce: Nabídne zbrusu novou výstavu i jedinečnou historii

Zdroj: Jiří Kučera, Československá obec legionářská
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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