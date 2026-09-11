Legiovlak míří do Liberce: Nabídne zbrusu novou výstavu i jedinečnou historii

Legionářský vlak, který připomíná jedno z nejslavnějších období našich dějin, kdy byli naši vojáci známí po celém světě, vyrazil napříč naší republikou již po dvanácté. „Slavná bitva u Zborova, ve které naši vojáci ukázali sílu národa bojujícího za svá práva, ale především ovládnutí Transsibiřské magistrály v létě roku 1918 celému světu ukázaly, že i malý národ dokáže velké věci. A právě tento příběh vypráví unikátní souprava historických železničních vozů, která provádí své návštěvníky lety 1914–1920 a připomíná příběhy našich pradědů,“ říká Miloš Borovička z Československé obce legionářské (ČsOL).
Samotná myšlenka pojízdného muzea vznikla již v době první republiky, kdy samotní legionáři ukazovali v soudobých vozech, jak oni sami během světové války žili, a navazovali tak na osvědčený vzdělávací model Jana Amose Komenského. Tohoto modelu pak využila právě Československá obec legionářská, která v průběhu let 2012–2025 zakoupila a postupně zrekonstruovala patnáct historických vozů. „Pečlivě vybrané vozy jsme koncipovali jako průřez toho, co si museli legionáři v Rusku sami zorganizovat,“ říká Milan Mojžíš, tajemník ČsOL.
Od 15. do 27. září na libereckém nádraží. S novou výstavou
V úterý 15. září se na libereckém nádraží veřejnosti představí zcela nová výstava, která bude do konce tohoto roku umístěna v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910, upraveném za druhé světové války pro potřebu německého radarového vlaku.
Výstava s názvem Společně pro republiku přibližuje příběh sokolů, skautů a legionářů, a to především v letech 1918–1989. „Stáli u zrodu naší republiky a podíleli se na jejím budování v duchu nejlepších demokratických tradic. I proto byli vždy trnem v oku totalitním režimům, které jejich činnost potíraly. Vlastenci z řad těchto spolků byli diskriminováni, zavíráni i vražděni. Přes to všechno jsou tyto spolky v naší společnosti stále živé a dbají na to, aby se na jejich předchůdce nikdy nezapomnělo,“ dodává Mojžíš.
Z Liberce do Hradce Králové a pak do Pardubic
Legiovlak si letos vytyčil trasu, která zahrnuje téměř všechna krajská města se záměrem oslovit co největší množství žáků a studentů, na které je celý projekt úzce zaměřen. Generace školní mládeže se totiž od jeho výjezdu v roce 2015 obměnila a prospěšnost uznávají i mnozí pedagogové, kteří na vlak pravidelně se svými žáky přicházejí.
Expozici Legiovlaku – legionářského muzea na kolejích, které co týden mění své nádraží, aby oslovilo co nejširší veřejnost, tvoří v současné době 15 historických vagonů, které přibližují život a boj legií, československý odboj ve 2. světové válce a roli současné Armády České republiky doma i v zahraničních mírových misích.
„Návštěvníci mezi jednotlivými vozy najdou například po zuby ozbrojený improvizovaný obrněný vůz s kulomety a kanonem z dob bojů proti bolševikům na Transsibiřské magistrále, štáb, expozici uniforem, ale také vagony pro ubytování vojáků a důstojníků, jejich dílny či zdravotní ambulanci,“ přibližuje Borovička.
Vstup je zdarma
Expozice je přístupná vždy zdarma a návštěvníci se mohou ve vybraných časech připojit ke komentované prohlídce, kterou provádějí průvodci v historických legionářských uniformách. V průběhu školního roku jsou dopoledne rezervována pro objednané školní kolektivy.
Trasa Legiovlaku na podzim roku 2026:
Liberec 15. 9. – 27. 9.
Hradec Králové 29. 9. – 11. 10.
Pardubice 13. 10. – 25. 10.
Čáslav 27. 10. – 1. 11.
Nymburk 3. 11. – 8. 11.
Praha 10. 11. – 29. 11.