Kolik si vydělá rozvoz v pizzerii za celý měsíc i s příplatky za večerní směny? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kolik reálně vezme člověk, který večer co večer objíždí město s teplými krabicemi na sedačce? Odpověď se schovává hned za několika čísly. Skládá se ze základní mzdy, příplatků za pozdní a víkendové hodiny a spropitného, které se den ode dne mění. A právě jejich součet umí překvapit.
Základní mzda: od čeho se všechno odvíjí
Kdo si zadá rozvoz pizzy do mzdového portálu, dostane překvapivě konkrétní číslo. Podle Indeedu se průměrný hrubý výdělek na téhle pozici drží kolem 26 600 korun měsíčně (údaj ze srpna 2026, opřený o víc než sto nahlášených platů). Rozptyl je ale velký. U brigád na pár večerů týdně spadne měsíční částka klidně k 15 000 až 20 000 korunám, zatímco řidič na plný úvazek v rušném městě se dostane spíš ke 30 000 i výš.
Spodní hranici hlídá zákon. Od 1. ledna 2026 platí minimální mzda 22 400 korun hrubého za plný úvazek, tedy 134,40 koruny na hodinu. Pod tuhle částku zaměstnavatel jít nesmí, i když zaručená mzda pro soukromé firmy už neplatí. Pizzerie tak musí za odpracovaný měsíc dát aspoň minimum, zbytek je na dohodě a na výkonu.
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Rozvoz jídla má špičku večer, o víkendech a o svátcích. A přesně tehdy nastupují příplatky. Večerní práce sama o sobě žádný zákonný bonus nemá, jakmile se ale směna přehoupne přes 22. hodinu, jde o práci noční. Za každou takovou hodinu náleží podle § 116 zákoníku práce příplatek nejméně 10 procent průměrného výdělku.
Podobné je to s víkendem. Za sobotu i neděli přidává § 118 dalších nejméně 10 procent průměrného výdělku. Nejštědřejší je svátek: řidič buď dostane náhradní volno, nebo se se zaměstnavatelem domluví na příplatku ve výši nejméně 100 procent průměrného výdělku. Když se práce ve svátek potká s víkendem nebo s nočními hodinami, jednotlivé příplatky se sčítají.
Zákonné příplatky přehledně shrnuje následující tabulka:
Kdy řidič jezdí Zákonný příplatek noční hodiny (po 22. hodině) nejméně 10 % průměrného výdělku (§ 116) sobota a neděle nejméně 10 % průměrného výdělku (§ 118) svátek náhradní volno, nebo nejméně 100 % průměrného výdělku Přečtěte si také: Zapomeňte na cukrárny i pekárny. Vánočku upečete ze 4 surovin za 50 Kč
Důležité je, že tyhle bonusy stojí nad minimální mzdou. Do ní se totiž příplatky za noc, víkend ani svátek nepočítají, takže je řidič dostává navrch.
Spropitné: nejistá, ale příjemná složka
Vedle zákonných příplatků má rozvoz ještě jednu složku, kvůli které ho spousta lidí bere. Je to spropitné. Zákazník ho dává dobrovolně, takže se na něj nedá spolehnout, jenže u dveří s teplou krabicí padne často. Za jeden rozvoz to bývají desítky korun, za rušný večer se z toho dá nasbírat i několik set korun navíc, které jdou řidiči rovnou do kapsy.
Spropitné je dobrovolné a nejisté, ale za rušný večer řidiči přinese i několik set korun navíc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kolik toho bude, záleží hlavně na lokalitě a na náladě lidí. Ve velkých městech, kde objednávky chodí jedna za druhou, se spropitné nasčítá rychleji než na vesnici s pár rozvozy za večer.
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Ten pravý důvod, proč u výplaty někomu spadne čelist a jinému ne, se skrývá v detailech. Velkou roli hraje forma spolupráce. Rozvoz se často dělá na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, tedy jako brigáda na pár večerů týdně, kde měsíční částka logicky vyjde nižší než u plného úvazku.
Svůj podíl mají i praxe a auto. Hodinové sazby v inzerátech se liší podle regionu i zaměstnavatele a s odpracovanými měsíci rostou. Kdo jezdí autem od firmy, ušetří za palivo i opotřebení, kdo svým, musí náklady odečíst. Běžný řidič rozvozu se tak drží kolem průměrné mzdy své profese, ovšem pilný řidič v rušném městě, který bere večery, víkendy a k tomu spropitné, se dostane citelně výš.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.businessinfo.cz/clanky/minimalni-mzda-se-pristi-rok-zvysi-na-22-400-korun-jak-poroste-dal-a-co-ovlivnuje/, https://muj-pravnik.cz/priplatek-za-praci/, https://prace.kurzy.cz/urad-prace/volna-mista/rozvoz-pizzymzdy/mzdy, https://cz.indeed.com/career/rozvoz-pizzy/salaries