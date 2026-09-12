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Trapas na úřaděPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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„Stárnu a blbnu. Respektive s přibývajícím věkem dovádím k dokonalosti svou schopnost udělat ze sebe úplnou trubku a pořádně se ztrapnit.“ Těmito slovy mě uvítala Maruška při našem dalším posezení nad kávou a větrníkem.
Trapas na úřadě
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