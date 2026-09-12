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Henry vidí v Rodrim nového Busquetse. Barcelonu podle něj může posunout na další úroveň

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Thierry Henry nešetří chválou na adresu velké letní posily "své" Barcelony. Rodri mu připomíná legendárního Sergia Busquetse a podle někdejší ofenzivní hvězdy katalánského klubu může zásadně změnit fungování celého týmu...
Henry vidí v Rodrim nového Busquetse. Barcelonu podle něj může posunout na další úroveň

Henry vidí v Rodrim nového Busquetse. Barcelonu podle něj může posunout na další úroveň

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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