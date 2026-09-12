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Siniaková už jednou poskládala všechny grandslamy s Krejčíkovou. Teď to jako první v historii zopakovala s jinou partnerkou

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Kateřina Siniaková získala dvanáctý grandslamový titul ve čtyřhře. Mnohem výjimečnější je ale jiná statistika: jako první v historii dokončila kariérní Grand Slam se dvěma různými partnerkami.
Siniaková už jednou poskládala všechny grandslamy s Krejčíkovou. Teď to jako první v historii zopakovala s jinou partnerkou

Siniaková už jednou poskládala všechny grandslamy s Krejčíkovou. Teď to jako první v historii zopakovala s jinou partnerkou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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