Siniaková už jednou poskládala všechny grandslamy s Krejčíkovou. Teď to jako první v historii zopakovala s jinou partnerkou

Kateřina Siniaková už jednou měla všechno. S Barborou Krejčíkovou vyhrála Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open. Když česká dvojice v roce 2022 v New Yorku doplnila poslední chybějící grandslamovou trofej, uzavřela jeden z nejúspěšnějších deblových příběhů své generace. O čtyři roky později má Siniaková stejnou čtveřici znovu. Jen vedle ní stojí úplně jiná žena.
S Taylor Townsendovou v pátek otočily finále US Open proti Ashlyn Kruegerové a Robin Montgomeryové 5:7, 6:0, 6:2. Pro českou světovou jedničku je to už dvanáctý grandslamový titul ve čtyřhře.
A zároveň něco, co před ní žádná hráčka ani hráč nedokázali. Siniaková se stala prvním člověkem, který dokončil kariérní Grand Slam ve čtyřhře se dvěma různými partnery.
S Krejčíkovou potřebovaly New York. S Townsendovou také
Je v tom pěkná symetrie. Krejčíková se Siniakovou měly před US Open 2022 tituly z Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu. Právě New York byl posledním prázdným místem.
Ve finále tehdy prohrávaly s Caty McNallyovou a Taylor Townsendovou 3:6 a 1:4. Pak zápas otočily, vyhrály 3:6, 7:5, 6:1 a získaly poslední trofej potřebnou ke kariérnímu Grand Slamu.
Townsendová stála na druhé straně sítě. O čtyři roky později pomohla Siniakové stejný komplet sestavit podruhé. Jejich společná cesta začala ve Wimbledonu 2024. Následovalo Australian Open 2025, letos Roland Garros a teď konečně US Open. Znovu byl posledním dílem New York. Tentokrát už Townsendová slavila na správné straně sítě.
VIDEO Dvanáct titulů je obrovské číslo. Tenhle rekord ale říká o Siniakové možná víc
Samotný počet grandslamových vítězství řadí Siniakovou mezi největší deblové hráčky své doby. Dvanáct titulů se nevysvětluje jednou povedenou dvojicí ani několika šťastnými turnaji.
Historický unikát se dvěma partnerkami ale ukazuje ještě něco jiného. Úspěšná čtyřhra stojí na automatických reakcích. Hráčky musí vědět, kam se partnerka posune po servisu, kdo převezme míč středem, kdy jedna riskuje na síti a co udělá druhá, když se rozehraje delší výměna. V nejlepších párech se spousta rozhodnutí odehrává dřív, než o nich hráčky vůbec začnou přemýšlet.
Krejčíková a Townsendová přitom nejsou dva zaměnitelné kusy jednoho systému. Townsendová je levačka, která ráda používá agresivní servis, rychlé přechody k síti a velmi aktivní hru v přední části kurtu. Krejčíková nabízela jiný rytmus, jinou práci zpoza základní čáry a se Siniakovou navíc vyrůstala v páru prakticky od juniorských let.
Společný jmenovatel zůstává Siniaková. A s oběma dokázala postavit dvojici, která vyhrála všechny čtyři největší turnaje.
Finále přitom nezačalo jako zápas budoucích šampionek
Kruegerová s Montgomeryovou nastoupily bez respektu.
Americké divoké karty získaly první set 7:5 a měly domácí publikum za zády. Townsendová se Siniakovou, nejvýše nasazený pár turnaje, se poprvé ve finále dostaly do situace, kdy musely zápas zásadně měnit.
Odpověď byla brutální. Druhý set 6:0. Ve třetím už americká dvojice dokázala získat dva gamy, ale favoritky kontrolu nepustily. Po ztracené první sadě tak Siniaková s Townsendovou vyhrály dvanáct z následujících čtrnácti her.
Finále, které chvíli vypadalo jako další velké překvapení domácího turnaje, se během několika desítek minut změnilo v demonstraci rozdílu mezi dvojicí prožívající fantastický turnaj a párem, který už několik sezon patří k absolutní světové špičce.
Townsendová čekala na tenhle komplet od roku 2022
Pro Townsendovou má vítězství vlastní silný oblouk. V roce 2022 byla ve finále US Open jednu výhru od prvního grandslamového titulu kariéry. S McNallyovou vedly nad Krejčíkovou a Siniakovou o set a brejk, jenže česká dvojice tehdy zápas otočila.
Townsendová později našla grandslamové úspěchy jinde. Se Siniakovou vyhrála Wimbledon 2024. Následující rok Australian Open. Letos přidaly Roland Garros.
Chyběl jediný turnaj. Ten, na kterém Townsendová před čtyřmi lety sledovala, jak Siniaková dokončuje svůj první kariérní Grand Slam. Teď jej dokončila s ní.
Siniaková už navíc dokázala vyhrávat i bez obou
Historický rekord není výsledkem toho, že by Češka pouze přešla z jedné perfektní dvojice do druhé. Mezi oběma partnerstvími stihla vyhrát Roland Garros 2024 s Coco Gauffovou. Jejích dvanáct grandslamových titulů je tedy rozděleno mezi tři různé spoluhráčky: sedm získala s Krejčíkovou, čtyři s Townsendovou a jeden s Gauffovou.
To ještě zvýrazňuje vlastnost, kterou žebříček deblových titulů neukazuje. Siniaková dokáže svou hru přizpůsobit partnerce.
Není závislá na jediné konkrétní souhře, aby fungovala na nejvyšší úrovni. Může vedle ní stát hráčka s jinými přednostmi, jinou dominantní rukou a jiným způsobem pohybu po kurtu a výsledek zůstává stejný: vítězství na největších turnajích.
Jednou může být náhoda. Dvakrát už je to vizitka
Kariérní Grand Slam s jednou partnerkou je sám o sobě mimořádný. Musíte spolu vyhrát na melbournském hardu, pařížské antuce, wimbledonské trávě i v hlučném New Yorku. Čtyři turnaje, tři povrchy, různé míče, podmínky i styl soupeřek.
Siniaková to zvládla jednou s hráčkou, se kterou vyrůstala a vytvořila jednu z nejslavnějších českých dvojic. Pak se toto partnerství rozdělilo. A ona postupně sestavila celý grandslamový komplet znovu s někým jiným. Právě tím páteční titul přesahuje číslo dvanáct.
Siniaková nepotřebovala obnovit starou dvojici, aby znovu vyhrála všechno. Vytvořila novou. Taylor Townsendová je teď majitelkou kariérního Grand Slamu. Kateřina Siniaková má dva.
A tenisová historie zatím nezná nikoho dalšího, kdo by mohl říct totéž.
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