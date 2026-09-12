Bývalý mistr světa v šachu odmítá hrát za Rusko. Federace ho ignorovala, teď hledá novou zemi

Titul v New Yorku, ticho z Moskvy
Poslední den roku 2024 stál Volodar Murzin na pódiu v New Yorku jako vítěz open sekce FIDE World Rapid Chess Championship. Bylo mu osmnáct. FIDE ho označila za druhého nejmladšího šampiona v historii této disciplíny. Šlo o rapidový titul, nikoli o klasické mistrovství světa, ale i tak o největší individuální úspěch ruského šachu za poslední roky.
Co následovalo, neodpovídalo významu výsledku. Murzinův trenér Michail Kobalia v lednovém rozhovoru pro Sports.ru popsal, že cesta do New Yorku stála zhruba 250 000 Kč, řešily se problémy s vízem a federace podle něj nepokrývala rozvojovou turnajovou podporu mimo oficiální akce. Murzin nebyl zařazen do delegace ministerstva sportu na šampionát, přestože na předchozím rapidovém MS dosáhl z ruských hráčů nejlepšího výsledku. Plat pobíral od státního sportovního centra, ne od federace.
Lednová roztržka a cesta k rozchodu
V lednu 2025 konflikt vybuchl veřejně. Murzin v rozhovoru pro YouTube kanál ChessMaster prohlásil, že s vedením Ruské šachové federace nechce spolupracovat ani za ni hrát. Výkonný ředitel FŠR Alexandr Tkačov reagoval tvrdě, veřejně napadl jak Murzina, tak Kobaliu.
Kobalia přidal kontext, který spor zarámoval šířeji. Podle něj federace dlouhodobě preferovala jiné juniory, podporu podmiňovala výměnou trenéra a kolem poloviny roku 2023 se řešil i dlouhodobý kontrakt, který by Murzinovi omezil budoucí změnu sportovní příslušnosti. Prezident FŠR Andrej Filatov po rapidovém titulu veřejně prohlásil, že Murzin může proniknout do elity pod vedením Jevgenije Tomaševského, čímž nepřímo potvrdil, že otázka trenéra byla ve vedení federace skutečně tématem. Písemné ultimátum ale ve veřejných zdrojích doložené není; jde o Kobaliovu verzi.
Důležité je, že Murzin v té době ještě nemluvil o okamžité změně federace. Odmítal spolupráci s vedením FŠR, ale formální přestup neavizoval.
Od kritiky k činu: září 2026
Posun přišel o dvacet měsíců později. V bengalúrském rozhovoru Murzin poprvé otevřeně řekl, že jiné národní federace už kontaktoval. Důvody formuloval ve dvou rovinách:
- Institucionální vakuum. S ruskou federací nemá žádný kontakt a nedostává od ní podporu.
- Praktická omezení. Změna federace by mu otevřela víc turnajových startů v Evropě, včetně německé Bundesligy, kde momentálně hrát nemůže.
Mezitím se změnilo i formální pozadí. V červnu 2026 FIDE suspendovala členství Ruské šachové federace, přičemž výslovně zdůraznila, že sankce míří na federaci, nikoli na jednotlivé hráče. Murzin je v oficiální databázi FIDE už nyní veden pod kódem FID, v přechodové neutrální zóně. Cílovou zemi ale veřejně nejmenuje.
Co přestup obnáší: pravidla, poplatky, čekání
Mechanismus změny federace upravuje FIDE Handbook poměrně detailně. Nová federace podá notifikační formulář a zaplatí poplatek 1 250 Kč. FIDE vyrozumí starou federaci, která má 90 dní na vyjádření; po jejich uplynutí může být transfer dokončen i bez jejího souhlasu.
Sportovní způsobilost je ale samostatná otázka. Standardní čekací doba činí jeden až dva roky podle délky rezidence v nové zemi a data poslední reprezentace staré federace. Dřívější start je možný, pokud nová federace požádá FIDE a zaplatí přestupní poplatek. U hráče s Murzinovým ratingem (pásmo 2 600–2 699) to znamená zhruba 125 000 Kč při rezidenci do dvanácti měsíců. K tomu přichází kompenzační poplatek staré federaci: 750 000 Kč.
Bez znalosti cílové země a ochoty nové federace tyto poplatky hradit nelze určit přesné datum prvního startu pod novou vlajkou.
Murzin není první, ale jeho případ je jiný
Kobalia v lednu 2025 jmenoval řadu ruských velmistrů, kteří po roce 2022 odešli: Fedosejev (nyní Slovinsko), Sarana (Srbsko), Alekseenko (Rakousko) a další. Oficiální evidence FIDE tyto přestupy potvrzuje. Murzinův případ se ale liší v klíčovém bodě: jde o čerstvého mistra světa v rapidu, jehož spor s federací není primárně geopolitický, ale institucionální. Nejde jen o to, že Rusko je po roce 2022 v izolaci. Jde o to, že ani největší výsledek nezajistil mladému hráči základní podporu doma.
Podle nás právě tohle dělá z Murzinova případu víc než další položku na seznamu ruských odchodů. Je to příběh o tom, jak systém postavený (slovy Kobalii) „víc na vztazích než na výsledcích“ dokáže ztratit svůj největší talent ve chvíli, kdy by ho měl držet nejpevněji.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta