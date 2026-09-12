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Bývalý mistr světa v šachu odmítá hrát za Rusko. Federace ho ignorovala, teď hledá novou zemi

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Volodar Murzin, nejmladší vítěz rapidového mistrovství světa v historii FIDE, veřejně oznámil, že chce opustit ruskou šachovou federaci. Od ní prý nemá ani kontakt, ani podporu.
Bývalý mistr světa v šachu odmítá hrát za Rusko. Federace ho ignorovala, teď hledá novou zemi

Bývalý mistr světa v šachu odmítá hrát za Rusko. Federace ho ignorovala, teď hledá novou zemi

Zdroj: TheBoburshokh/ Public Domain Dedication
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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