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Mbeumo měl při debutu v Champions League jiný znak než část spoluhráčů. Po zápase z něj vznikne jediná sběratelská karta

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Bryan Mbeumo a Patrick Dorgu nastoupili proti Sabahu poprvé v Champions League se speciálním znakem na rukávu. UEFA ho po zápase odebere, ověří a promění v unikátní podepsanou kartu.
Mbeumo měl při debutu v Champions League jiný znak než část spoluhráčů. Po zápase z něj vznikne jediná sběratelská karta

Mbeumo měl při debutu v Champions League jiný znak než část spoluhráčů. Po zápase z něj vznikne jediná sběratelská karta

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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