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Ve Francii vykolejil vlak plný cestujících. Zraněných je už 44, jedna žena je ve vážném stavu

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Regionální vlak se 186 cestujícími vykolejil v pátek večer v Normandii. Nehoda si vyžádala 44 zraněných, jedna mladá žena byla ve vážném stavu přepravena vrtulníkem do nemocnice.
Vlak se 186 cestujícími vykolejil v Normandii. Jeden vůz se převrátil, desítky lidí jsou zraněné.

Vlak se 186 cestujícími vykolejil v Normandii. Jeden vůz se převrátil, desítky lidí jsou zraněné.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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