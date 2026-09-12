Ve Francii vykolejil vlak plný cestujících. Zraněných je už 44, jedna žena je ve vážném stavu

Ve Francii vykolejil vlak plný cestujících. Zraněných je už 44, jedna žena je ve vážném stavuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vlak se 186 cestujícími vykolejil v Normandii. Jeden vůz se převrátil, desítky lidí jsou zraněné.
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