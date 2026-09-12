Pojišťovny mění pravidla. U zubaře nově ušetříte tisíce korun

Obsah článku
Stomatologové po celé Evropě právě prožívají historický zlom. Materiál, který ve výplních zubů dominoval dvě stě let, postupně mizí z ordinací. Amalgám – slitina rtuti s dalšími kovy – se začal používat už na začátku 19. století a rychle se stal standardem díky své tvrdosti a dlouhé životnosti. Jenže jeho šedá barva nikdy nebyla estetická a debaty o bezpečnosti rtuťových výplní provázely zubaře od samého počátku.
Od července letošního roku platí v zemích Evropské unie přísná omezení. Amalgámové plomby sice ještě úplně nezmizely, ale jejich používání je možné jen ve zcela výjimečných případech. Rada EU přijala nařízení, které má od července 2026 zakázat amalgám u všech pacientů – s výjimkou situací, kdy zubní lékař nemá jinou možnost kvůli specifickým zdravotním potřebám pacienta.
Jak uvádí Česká stomatologická komora ve svém oficiálním stanovisku: „Od 1. července 2026 je v České republice použití amalgámu při stomatologickém ošetření kteréhokoliv pacienta zakázáno s výjimkou případů, kdy to zubní lékař považuje za naprosto nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb pacienta“.
Hlavním důvodem zákazu není ani tak riziko pro lidské zdraví, jako spíše ochrana životního prostředí. Rtuť z amalgámových plomb se dostává do odpadních vod a půdy, kde představuje vážné ekologické riziko. Tisková zpráva Rady EU z 30. května 2024 to potvrzuje: „Rada dnes přijala nařízení o úplném zákazu používání zubních amalgámů a zákazu výroby, dovozu a vývozu jiných výrobků s přidanou rtutí. Aktualizovaná pravidla mají za cíl řešit zbývající používání rtuti v Evropské unii v souladu s ambicemi EU v oblasti nulového znečištění,“ stojí v dokumentu.
Tisíce korun zpátky do peněženky
Právě v době, kdy amalgám ustupuje, přichází pojišťovny s výraznou změnou. Bílé kompozitní výplně jsou nově plně hrazené i pro dospělé pacienty. Zatímco dříve si za fotokompozitní plombu musel pacient často připlatit, nyní dostane základní variantu zcela zdarma.
Co to znamená v praxi? Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí nevrstvenou výplň z fotokompozitu v hodnotě 900 korun. Pokud tedy potřebujete ošetřit více zubů najednou, můžete ušetřit i několik tisíc korun. Podmínkou je, že zubní lékař zachytí kaz včas při preventivní prohlídce a může použít standardní postup.
Kompozitní materiál – syntetická pryskyřice zvaná fotokompozit – se v moderní stomatologii používá nejen na výplně, ale i na zubní náhrady nebo rovnátka. Je estetický, bezpečný a barvu lze přizpůsobit přirozenému odstínu zubů. U dětí a mladistvých do 18 let pojišťovny hradí ještě širší spektrum ošetření, včetně kvalitnějších vrstvených plomb pro celý chrup.
Existuje ale několik důležitých omezení. Pojišťovna uhradí plnou cenu výplně na stejném zubu pouze jednou za dva roky. Pokud vám plomba vypadne dříve a nejde o uznanou reklamaci, musíte si novou zaplatit sami. Plně hrazené jsou také výplně z dentálních cementů, například ze skloionomeru, nebo z chemicky a duálně tuhnoucího materiálu.
Co si budete muset i nadále připlatit? Esteticky náročnější nebo vrstvené výplně, které vyžadují složitější postup a kvalitnější materiály. V těchto případech pacient hradí rozdíl oproti základnímu výkonu.
Prevence stojí víc než tisíc plomb
Nejlepší plomba je ta, kterou nepotřebujete. Pravidelná prevence a správná péče o chrup dokáže ušetřit nejen peníze, ale i nepříjemné chvíle v zubařském křesle. Základem je čištění zubů dvakrát denně po dobu alespoň dvou minut, ale to samo o sobě nestačí.
Mezizubní kartáček je stejně důležitý jako ten klasický. Bez něj se nedostanete na místa, kde vzniká většina kazů – mezi zuby. I lidé, kteří si poctivě čistí chrup, mohou mít problémy, pokud zanedbávají mezizubní prostory. Rodiče malých dětí by měli vědět, že i mléčné zuby vyžadují plnohodnotnou péči. Rozšířený omyl, že dočasný chrup není třeba ošetřovat, vede k výraznému nárůstu kazů u dětí.
Otázka elektrického versus manuálního kartáčku není jednoznačná. Elektrický kartáček může být velmi účinný, ale ne pro každého je vhodný. Někteří lidé mají citlivější dásně nebo specifické potřeby, kvůli nimž je lepší zůstat u klasické varianty. Rozhodující je především správná technika čištění a pravidelnost.
Preventivní prohlídky u stomatologa jednou za půl roku jsou klíčové. Včas zachycený kaz lze ošetřit rychle a s minimálními náklady. Navíc právě při preventivních kontrolách může zubař použít plně hrazenou kompozitní výplň. Odkládání návštěvy ordinace naopak vede k větším problémům, složitějším zákrokům a vyšším doplatkům.
Zdroje článku: e15.cz, finance.cz, kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová