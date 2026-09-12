Nejhorší káva ze supermarketu. Češi ji pijí denně a neví, co v ní všechno je

Ranní šálek patří k českému dni stejně jako pozdrav sousedovi. Většina lidí přitom v obchodě sáhne po tom nejlevnějším balíčku s tím, že káva jako káva. Mezi zrnkovou kávou z pražírny a nejlacinější mletou směsí nebo instantním sáčkem je ale propastný rozdíl v chuti i ve složení. V těch nejlevnějších baleních se skrývá celá řada věcí, o kterých se na přední straně obalu nedočtete.
Co všechno skončí v levné mleté směsi
Když si domů přinesete nejlacinější mletou kávu, nemusíte pít jen kávu. Do levných směsí se v praxi dostávají i příměsi, které se zrnem nemají nic společného. Nejčastěji jde o obiloviny a rostlinné náhražky, tedy kukuřici, ječmen nebo sóju. Levnější je také přimíchat zrna, která by poctivá pražírna vyřadila.
Jde o zrna přepražená, černá nebo příliš světlá, která po rozlomení voní jinak než kávou. Vyhláška o kávě totiž s dokonalou surovinou nepočítá a u pražené zrnkové kávy připouští až 2,4 procenta takových příměsí. U mleté kávy je navíc nepoznáte, protože prášek vypadá pořád stejně. A aby výrobce zakryl, co je uvnitř, sáhne po jednoduchém triku, o kterém bude řeč níže.
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Nápis „100% arabica“ zní jako záruka kvality, ve skutečnosti ale platit nemusí. Do dražší a jemnější arabiky se ráda přidává levnější robusta, která je hořčejší, zemitější a obsahuje výrazně víc kofeinu. Pro výrobce je to úspora, pro pití to znamená ostřejší a méně vyváženou chuť.
Že nejde o teoretickou hrozbu, ukázala v roce 2019 mezinárodní kontrola Interpolu a Europolu. Prověřila napříč evropským trhem vzorky kávy a v části z nich se ukázala robusta i tam, kde obal sliboval čistou arabiku. Popis na balení tak neodpovídal skutečnému obsahu.
Instantní 2v1 a 3v1: kávy je v sáčku nejméně
Úplně jinou kapitolou jsou oblíbené instantní sáčky. U směsí 3v1 tvoří samotná káva zhruba desetinu obsahu. Zbytek tvoří:
Přečtěte si také: Nejhorší ovocný jogurt z českých supermarketů. Češi ho kupují sobě i dětem a netuší, kolik je v něm ovoce hlavně cukr a glukózový sirup; takzvané bělidlo, které nahrazuje mléko a skládá se z tuku, mléčné bílkoviny a dalšího glukózového sirupu; palmový olej; stabilizátory a emulgátory; umělá aromata, protože během výroby instantní káva o svou vůni přijde a musí se dodat zpět.
I varianty označené jako „bez cukru“ mívají cukru překvapivě dost, právě kvůli bělidlu. To, co v hrnku pijete, je proto spíš sladký nápoj s příchutí kávy.
Akrylamid a přepálená zrna
Levná zrna se často praží hodně dotmava, aby tmavá barva zvýraznila chuť a zamaskovala vady. Při pražení v kávě vzniká akrylamid, látka řazená mezi pravděpodobné karcinogeny. Nejvíce ho obsahuje instantní káva, kde ho bývá zhruba dvojnásobek oproti klasické pražené kávě.
Přečtěte si také: Ženy 60+ dělají 1 chybu s náušnicemi. Kvůli ní obličej opticky klesá dolů a zestárnete o 10 let Levná zrna se často praží dotmava, aby tmavá barva zakryla vady a chybějící kvalitu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Panikařit ale nemusíte. Evropské nařízení účinné od roku 2018 zavedlo pro praženou kávu porovnávací hodnotu 400 mikrogramů akrylamidu na kilogram, kterou by výrobci neměli překračovat, a úřady se shodují, že běžná konzumace kávy v rozumném množství zdraví neohrožuje. Je to spíš další důvod, proč se instantní a nejlevnější kávě vyhnout.
Jak se nejhorší kávě vyhnout
Nejjistější cesta vede přes zrnkovou kávu a vlastní mlýnek. Celé zrno si totiž můžete prohlédnout a poškozené nebo přepálené kousky rovnou poznáte, kdežto u namletého prášku, který vypadá pořád stejně, tahle možnost odpadá. Velký posun udělá i levný ruční mlýnek za pár set korun, se kterým si kávu semelete čerstvě až doma.
Na obalu si všímejte několika věcí:
hledejte původ kávy a hlavně datum pražení, samotné datum spotřeby vám o čerstvosti moc neřekne; vsaďte spíš na střední pražení než na tmavé, protože pod tmavou barvou se snadno schová nekvalitní zrno; kupujte menší balení, které stihnete vypít za pár týdnů, dokud si káva drží plnou vůni. Přečtěte si také: Kadeřnice radí: ženám po 60 stříhám tenhle účes nejčastěji a pokaždé jsou spokojené, jak omládly
Zdroje: https://www.lazenskakava.cz/proc-nepit-instatni-kavu/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-poznat-kvalitni-kavu-20210510.html, https://www.druhykavy.cz/arabica-robusta-srovnani/, https://www.jimejinak.cz/akrylamid-v-kave-a-kavovych-alternativach/, https://www.vitalia.cz/clanky/instantni-kavove-smesi-2-v-1-nebo-3-v-1-cukr-belidla-a-ecka/, https://www.denik.cz/gastronomie/mleta-kava-spatna-kvalita.html