Konec stísněných prostor. Turnovská nemocnice má novou JIP, multioborovou

Špičkové zázemí a konec stísněných prostor
Nová multioborová JIP rozšiřuje původní kapacitu ze 7 na 9 lůžek a nabízí téměř dvojnásobnou plochu oproti původnímu pracovišti. Zařízení bude sloužit pacientům chirurgických, interních, ortopedických a dalších oborů. Jak uvádí mluvčí Krajské nemocnice Liberec (KNL)
Václav Řičář, celková investice do přístavby pavilonu TA představuje přibližně 160 milionů korun bez DPH a zdravotníkům i pacientům přináší zásadní zvýšení komfortu. „Získáme více prostoru kolem lůžek a pro přístrojové vybavení, lepší hygienicko-epidemiologické podmínky a kvalitnější pracovní prostředí i zázemí pro zdravotnický personál.“ Celý projekt navíc vedle JIP zahrne v dalších patrech a prostorech centrální příjem napojený na chirurgickou a interní ambulanci, nové ambulantní prostory a rozšíření IBD centra včetně zákrokového sálu. Velkorysý prostor i důležitý boxový systém
Přednosta Centra anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNL
Zdeněk Krejzar zdůrazňuje obrovský posun v kvalitě péče. „Polepšíme si velmi. Prostory jsou velmi rozhlehlé, vzdušné a myslím, že například funkční klimatizace je v dobách, kdy zažíváme vlny veder, velmi důležitá věc. Máme tady také boxový systém, který nám umožňuje oddělovat pacienty od sebe tak, abychom zachovali hygienický režim a snížili riziko nozokomiálních infekcí. Doteď to byl jeden velký pokoj, kde všichni pacienti leželi vedle sebe, což bylo z hlediska ošetřovatelských postupů velmi náročné a prostory už byly nevyhovující. Je to vytoužená a velmi dlouho očekávaná změna.“
Přednosta Centra Turnov
Martin Hrubý má z nové JIP radost. „Je to určité uznání, že péči, kterou tu pacientům poskytujeme, děláme na dobré úrovni a jsme schopni se postarat i o ty nejtěžší pacienty. Ideje, představy a různé studie, jak a kde umístit rozšířené oddělení, se tvořily skoro 25 let. To je obrovská doba, a proto nás naplňuje štěstím, že je realizace hotová.“
Hrubý dále popisuje technická vylepšení a kapacitu pracoviště:
„Pacienti na intenzivní péči vyžadují podporu nejrůznějších přístrojů, které zabírají spoustu místa, a to ve starých prostorách chybělo. Ve stísněných podmínkách se hůře udržuje epidemiologická situace i pacient. Nová jednotka má kapacitu devíti lůžek, z čehož sedm je v boxech a dvě jsou volnější. Bude jediná pro celou nemocnici, tedy multioborová, a sloužit bude chirurgii, ortopedii i internímu oddělení. Dosud byla intenzivní interní péče poskytována přímo v rámci interního oddělení, teď se vše sloučí do jedné jednotky.“ Plně funkční bude nová JIP od příštího týdne
„Od zítřka se sem začnou stěhovat přístroje, postele a další vybavení. Počítáme, že od příštího týdne bude jednotka plně funkční,“ doplňuje přednosta Hrubý.
V porovnání JIP teď co do prostoru vítězí turnovská nad libereckou
Turnov je nyní v prostorové vybavenosti JIP napřed před všemi nemocnicemi, které spadají pod KNL. I před Libercem.
„Prakticky u všech našich nemocnic je potřeba modernizovat u jednotek intenzivní péče prostory. Paradoxně nejlépe na tom byla Česká Lípa, která byla budována s dlouhodobější vizí. My v Liberci máme ten samý problém, který se v Turnově již vyřešil. Liberečtí kolegové, kteří se podílejí na péči i zde, ten rozdíl pocítí velmi znatelně. V Liberci nemáme boxový systém, prostor ho neumožňuje. Velmi se proto upínáme ke stavbě Centra urgentní medicíny, kde budeme mít nové prostory a velkoryse pojatou intenzivní péči. Bereme to tak, že už nám zbývají jen dva roky do toho, abychom dosáhli stejné kvality jako v Turnově,“ podotýká Krejzar. Přechod na nový standard a výhled do budoucna
Harmonogram stavebních prací na celém pavilonu popisuje vedoucí oddělení investic KNL
Tomáš Martenek: „Celý pavilon by měl být stavebně hotový do Vánoc, tak je to ve smlouvě. Počátkem nového roku se bude vybavovat nábytkem. Zbývá ještě dodělat patra pod a nad JIP – nad ním bude spousta ambulancí a v patře pod ním menší urgentní příjem.“
Přestože JIP už začne v příštím týdnu sloužit, potřeba je ještě dokončit zázemí pro personál. Vznikne přestavbou starých prostor oddělení.
Nedůstojné podmínky jsou pryč
Význam investice vyzvedává ředitel KNL Richard Lukáš:
„To, kde byla v této nemocnici provozována intenzivní péče, bylo velmi nedůstojné a zaplať pánbůh jsme se postupně všichni společně shodli na takové investici, která to obrátí celé o 180 stupňů, možná krát deset. Takové prostorové uspořádání a vybavení je velký pokrok. Spoléháme na rozvoj intenzivní péče v této nemocnici. Doufám, že se tady bude líbit zaměstnancům. Pacienti na jednotce intenzivní péče moc nevnímají, jestli je prostředí hezké, protože si to nepamatují.“
Spádová oblast až pro 45 tisíc lidí
Turnovská multioborová JIP slouží spádové oblasti čítající 40 až 45 tisíc obyvatel.
„Spadají k nám pacienti od hranic Českého Dubu, Pěnčína, pomezí Semil a Lomnicka až po polovinu cesty mezi námi a Jičínem – dá se říct Český ráj. Chirurgie i ortopedie navíc dělají péči pro spoustu pacientů i mimo tuto oblast,“ uzavírá přednosta Centra Turnov Martin Hrubý.