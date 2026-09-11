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Konec stísněných prostor. Turnovská nemocnice má novou JIP, multioborovou

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Turnovská nemocnice během několika příštích dní zprovozní moderní multioborovou jednotku intenzivní péče (JIP), která přináší zásadní zvýšení komfortu pro pacienty i zdravotníky. Nové pracoviště vzniklo v rámci rozsáhlé přístavby pavilonu TA za přibližně 160 milionů korun bez DPH, která řeší dlouholetý prostorový deficit a díky pokročilému boxovému systému výrazně zvyšuje hygienicko-epidemiologický standard. Přístavba propojující dvě stávající křídla nemocnice vyrostla za plného provozu, kompletní dokončení všech navazujících částí a pater stavby je plánováno na první polovinu roku 2027.
Konec stísněných prostor. Turnovská nemocnice má novou JIP, multioborovou

Konec stísněných prostor. Turnovská nemocnice má novou JIP, multioborovou

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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