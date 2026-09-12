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S narcisy nečekejte zbytečně až na říjen. V září udělejte dva kroky, které vám zajistí plný záhon

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Jarní záhony se ve skutečnosti zakládají už na podzim. Právě září je vhodnou dobou pro výsadbu narcisů, které potřebují před zimou vytvořit kořeny. U tulipánů je situace jiná a jejich cibule mohou do půdy přijít později.
S narcisy nečekejte zbytečně až na říjen. V září udělejte dva kroky, které vám zajistí plný záhon

S narcisy nečekejte zbytečně až na říjen. V září udělejte dva kroky, které vám zajistí plný záhon

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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