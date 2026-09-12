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S narcisy nečekejte zbytečně až na říjen. V září udělejte dva kroky, které vám zajistí plný záhonPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jarní záhony se ve skutečnosti zakládají už na podzim. Právě září je vhodnou dobou pro výsadbu narcisů, které potřebují před zimou vytvořit kořeny. U tulipánů je situace jiná a jejich cibule mohou do půdy přijít později.
S narcisy nečekejte zbytečně až na říjen. V září udělejte dva kroky, které vám zajistí plný záhon
Zdroj: Depositphotos
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