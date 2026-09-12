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Slováček kvůli Dádě opustil sedmiletou dceru. René ho 30 let považovala za cizího člověka, vše změnila jediná oslava

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Felix Slováček svou prvorozenou dceru René na společenské akci ani nepoznal. Trvalo tři desetiletí, než si spolu sedli k jednomu stolu.
Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Dagmar Patrasová a Felix Slováček

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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