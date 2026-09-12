Slováček kvůli Dádě opustil sedmiletou dceru. René ho 30 let považovala za cizího člověka, vše změnila jediná oslava

Jakmile dojde na rozchod rodičů, často se zpřetrhají i vazby s potomky. VIP život zaznamenal, že vyprávět by o tom mohl hudebník Felix Slováček. Jeho prvorozená dcera René Slováčková v rozhovoru pro
Blesk řekla v roce 2001 větu, která zůstala viset ve vzduchu dalších dvanáct let: „ Za otce tehdy označovala manžela své matky, ne biologického tátu. Slavná saxofonista se bránil tím, že byl „donucený“ ztratit o dceru zájem a že si jednou vše vysvětlí. Vysvětlení přišlo až v roce 2013, a nepřišlo slovy, ale pozváním. Považuju ho za cizího člověka.“ Rozpad, který začal v raném dětství
Rodiče ukončili manželství, když byla Rená malá holčička. Po rozvodu zůstala s matkou. Felix začal žít s Dagmar Patrasovou, narodily se jim děti Felix junior a Anička. Kontakt s prvorozenou dcerou se vytratil. René
o důvodech rozpadu mluvila jasně: za rozvodem stála Dáda. Ale Patrasová to popisovala jinak, tvrdila, že Felixovo první manželství bylo už rozpadlé a jeho žena měla jiný vztah. „Nic jsem nerozvracela,“ řekla před desetiletími Blesku. Kdo měl blíž k pravdě, Felix veřejně nikdy jednoznačně nerozhodl.
Zlom nastal, když Felix Slováček slavil v Lucerně sedmdesátiny. Den před oslavou zvedl telefon a vytočí číslo, které roky nepoužíval. René později popsala, že ten hovor byl šok a příchod na večírek „hrozný nervy.“ Přesto dorazila. Na party se nestalo nic dramatického.
Rozhodující byl až následující den, společný oběd, u kterého minulost nerozebírali. „Začali jsme od nuly,“ řekla René zpětně v rozhovoru pro Blesk v roce 2017. Právě tahle formulace je klíčová. Ne odpuštění, ne vysvětlení, nula. Čistý list. Zdroj fotografie: Nextfoto Dohánění, které trvá dodnes
Samotná oslava by mohla být jen gesto. Jenže po ní přišly konkrétní kroky, které už nešlo odbýt jako náhodu. V září 2013 se René s Felixem setkali znovu. V roce 2015 herečka a dabérka otevřeně přiznala, že se oba snaží dlouhou pauzu „ne vymazat, ale dohnat,“ a dodala, že by chtěla víc a častěji, jen narážejí na vytížení obou. Felix později popisoval,
jak mu René posílá SMS s pozváním na oběd, jak spolu byli ve Španělsku a plánují cestu do Irska. A pak udělal něco, co mluví hlasitěji než jakýkoli rozhovor, šel jí za svědka na svatbě. Saxofonista, který svou dceru kdysi nepoznal na večírku, stál vedle ní před matrikářkou. Smutek, který rodinu stmelil ještě víc
Loni 6. dubna zemřela doma, obklopená nejbližšími, Anička Slováčková. Bylo jí dvacet devět. Na pohřbu stála René vedle Dády, kterou museli podpírat. Rodina, která se třicet let skládala ze dvou oddělených polovin, držela pohromadě.
Prima krátce poté napsala, že René měla s Aničkou krásný vztah a dobře vychází i s Felixem mladším. Letos se rodina sešla na křtu vzpomínkového klipu. René tam byla znovu. Ne jako host, ale jako součást rodiny. Felix v jednom rozhovoru pro iDNES řekl větu, která zní jako tichá sebekritika: „My muzikanti bychom se neměli ženit. Rodina trpí, když muž pořád hraje a cestuje.“
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová