Na ranči se narodilo posvátné hříbě. Uctívalo se už v dobách indiánů, podívejte na jeho magické rysy obličeje

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Na ranči se narodilo posvátné hříbě. Uctívalo se už v dobách indiánů, podívejte na jeho magické rysy obličejePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na ranči se narodilo speciální zvíře, které se uctívalo už za dob starých indiánů. Má speciální zbarvení. Jezdili na něm jen určití členové kmenu. Je velmi vzácné. Dnešní společnost už tolik nedbá na různé posvátné [...]...
Hříbě na ranči
Zdroj: Fotografie: Freepik
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