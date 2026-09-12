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Jablka hnijí přímo na stromě a většina zahrádkářů netuší proč. Síran železitý za pár korun problém zastaví do 48 hodin

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Pokud vaše jablka začala doslova hnít na stromě, aniž by předtím stihla dozrát, musíte svůj strom správně pohnojit. Pomůže vám síran železitý.
Jablka hnijí přímo na stromě a většina zahrádkářů netuší proč. Síran železitý za pár korun problém zastaví do 48 hodin

Jablka hnijí přímo na stromě a většina zahrádkářů netuší proč. Síran železitý za pár korun problém zastaví do 48 hodin

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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