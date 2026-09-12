Jablka hnijí přímo na stromě a většina zahrádkářů netuší proč. Síran železitý za pár korun problém zastaví do 48 hodin

Zahrádkáři se letos poměrně často potýkají s nepříjemným problémem – s fenoménem jablek hnijících přímo na stromě. Tento nepříjemný jev se nejčastěji připisuje různým chorobám, a proto je třeba rostliny především řádně posílit. Jak však může aplikace síranu železitého pomoci tento problém řešit?
Záhada hniloby jabloní
Jabloně, obtěžkané bohatým ovocem, vám někdy mohou doslova začít hnít před očima. Jablka, která se stále drží na větvích, se postupně
pokrývají skvrnami, až nakonec celá zhnědnou a seschnou (pokud je předtím neshodí vítr). Často jsou viníky tohoto problému choroby rostlin, z nichž každá má své jedinečné projevy a dopady. Nemusíte se však bát, protože síran železnatý je klíčem k řešení většiny z nich. Chloróza a její účinky
Jedním z běžných onemocnění, které může vést k
hnilobě jablek, je chloróza, což je stav, kdy listy ztrácejí svůj zářivě zelený odstín a zbarvují se do bledě žluté barvy v důsledku narušené produkce chlorofylu způsobené zpomalenou fotosyntézou. Tento stav může ohrozit celkový zdravotní stav stromu, který se stává náchylným k chorobám. Často je předzvěstí toho onemocní právě hniloba jablek, a to jak vnější, tak vnitřní. Proti chloróze a jejím následkům je vždy nejdůležitější používat hnojiva bohatá na železo.
Tato základní mikroživina hraje klíčovou roli při podpoře zdravého vývoje listů a zvyšování celkové vitality stromu. A jak použít k nápravě síran železitý? Připravte roztok
rozpuštěním 150 g síranu železitého v 5 litrech vody. Tímto roztokem důkladně ošetřete postižené jabloně a zajistěte řádné pokrytí listů i větví. Roztok síranu železitého nejen napraví chlorózu, ale také posílí strom vůči možným chorobám a vytvoří prostředí příznivé pro zdravý vývoj plodů. Zdroj fotografie: Depositphotos Boj proti monilióze
Monilióza, také běžně označovaná jako hniloba plodů, je velmi nepříjemné houbové onemocnění, které může jabloně sužovat i několik let za sebou. Pokud se jí nevěnuje pozornost,
objeví se na jablkách nevzhledné hnědé skvrny. Plody nakonec zetlí a spadnou ze stromu. V boji proti tomuto hrozivému nepříteli je nejlepší pořídit některý z osvědčených prostředků z obchodu. Pro dosažení optimálních výsledků opakujte ošetření jabloní v intervalu 14 dnů. A pomoci vám může i modrá skalice. Strupovitost jabloní a karbamid
Dalším zákeřným infekčním onemocněním charakterizovaným výskytem hnědých skvrn na různých částech rostliny je strupovitost jabloní. I ta vyžaduje rychlý zásah. V boji proti této hrozbě se osvědčuje použití karbamidu (též
karbamid peroxid, peroxyhydrát močoviny či perkarbamid). Jak na to? Připravte si roztok rozpuštěním 300 g karbamidu v 5 litrech vody. Tímto roztokem důkladně ošetřete jabloň a zajistěte, aby se dostal úplně všude. A nezapomeňte také odstranit z okolí stromu všechny spadané nebo napadené listy, což zabrání šíření choroby.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři