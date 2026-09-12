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Ježíš hranice nebořil, posouval je blíž k Bohu

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Kdy nás hranice chrání, a kdy se z nich stává vězení? Proč Ježíš společenské konvence překračoval? Jak se dělá ekumena v době války a proč bychom lidi neměli redukovat na…
Ježíš hranice nebořil, posouval je blíž k Bohu

Ježíš hranice nebořil, posouval je blíž k Bohu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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