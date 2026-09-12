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Loni třetí liga, příště desátá. Zlínsko za úplatky čeká pád, jaký nemá obdoby. A k tomu obří pokuta

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Ještě v minulé sezoně hrál třetí nejvyšší soutěž, příští rok se smí přihlásit jen do desáté ligy. Etická komise FAČR zveřejnila další tresty v korupční kauze a vedle klubu z Otrokovic zasáhla i START Brno, osmiletým zákazem Šimona Žaluda a tříletou stopkou pro brankáře Baníku.
Loni třetí liga, příště desátá. Zlínsko za úplatky čeká pád, jaký nemá obdoby. A k tomu obří pokuta

Loni třetí liga, příště desátá. Zlínsko za úplatky čeká pád, jaký nemá obdoby. A k tomu obří pokuta

Zdroj: FC Zlínsko
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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