Loni třetí liga, příště desátá. Zlínsko za úplatky čeká pád, jaký nemá obdoby. A k tomu obří pokuta

- FC Zlínsko bylo vyloučeno ze soutěže, v příští sezoně smí hrát jen 10. ligu a zaplatí 150 000 korun
- START Brno dostal pokutu 100 000 korun a odečet deseti bodů
- Šimon Žalud nesmí osm let působit v českém fotbale
- Devatenáctiletý brankář Baníku Matyáš Moučka dostal tříletý zákaz a pokutu 40 000 korun
- Proti rozhodnutím je možné se do pěti dnů odvolat
Až na samé dno pyramidy
Otrokovický klub působil v letech 2015 až 2025 ve třetí nejvyšší soutěži. Před sezonou se z Moravskoslezské fotbalové ligy odhlásil a nový ročník rozehrál v osmé lize. Ani tam ale nezůstane. Etická komise FAČR ho podle svého komuniké za tři případy match fixingu a úplatkářství vyloučila ze soutěže. V příštím ročníku se Zlínsko může přihlásit pouze do desáté ligy a navíc zaplatí pokutu 150 000 korun.
Podle komise klub ovlivnil tři zápasy MSFL v letech 2022 a 2023, dva z nich ještě pod bývalým názvem SK Kvítkovice. Jednat měl prostřednictvím funkcionáře Pavla Býmy, někdejšího prvoligového rozhodčího.
Levněji nevyšel ani START Brno. Za dva ovlivněné duely MSFL z let 2024 a 2025 dostal pokutu 100 000 korun a odečet deseti bodů. Úplatek měli podle komise nabídnout bývalý manažer a předseda klubu, který po vypuknutí aféry rezignoval. Brňané se také odhlásili z MSFL a dnes hrají šestou ligu, kde po čtyřech kolech mají dva body. Pokud trest vydrží, propadnou se na minus osm.
Z lavičky Baníku mimo hru
Nejtvrdší osobní trest si odnesl Šimon Žalud. Podle komise přijal úplatek a ovlivnil čtyři zápasy během působení ve Znojmě, STARTu Brno a Velkém Meziříčí. Osm let nesmí v českém fotbale působit a zaplatí 100 000 korun.
Ligovou stopu nese verdikt pro devatenáctiletého brankáře Matyáše Moučku. Komise ho vyřadila na tři roky a uložila mu pokutu 40 000 korun, protože podle ní přijal úplatek v utkání dorostenecké ligy a ve dvou dalších případech si ho nechal slíbit. Než mu v březnu předběžně zastavila činnost, figuroval jako třetí brankář áčka za Martinem Jedličkou a Viktorem Budinským.
Baník se tehdy od podobného jednání ostře distancoval. Zároveň podle Moravskoslezského deníku připomněl, že je nutné „respektovat princip presumpce neviny do pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů".
Úklid zdaleka nekončí
Kauza označovaná jako Úklid vypukla v březnu největším policejním zásahem v historii českého fotbalu. Vedle etické komise se jí zabývá i policie. Obvinění jsou stíháni mimo jiné pro podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti a část z nich detektivové viní z účasti na organizované zločinecké skupině.
Nejvýraznější dopad měla zatím na Karvinou. Komise ji v červnu vyloučila z první ligy a udělila jí pokutu 10 milionů korun. Klub se nejprve odvolal a liga s ním dočasně počítala v rozpisu nového ročníku. Koncem června ale odvolání stáhl a hraje druhou ligu. Jeho pád přitom na několik týdnů rozvířil i nejistotu kolem českých míst v evropských pohárech.
Mezi šestnácti hráči a rozhodčími, jimž komise prodloužila předběžné zákazy činnosti, figuruje i bývalý ligový sudí Simon Vejtasa. Jeho verdikt teprve přijde.