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Jen nestahujte „bankovní aplikaci“. Nový virus využívá umělou inteligenci, aby ovládl telefon, a nejde smazat

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Firma ESET popsala první známý androidový malware, který aktivně využívá generativní AI od Googlu. Běžnou odinstalací se ho nezbavíte.
Telefon Android Samsung Galaxy S26, tři barvy

Telefon Android Samsung Galaxy S26, tři barvy

Zdroj: Uživatel 可恩 Ke En / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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