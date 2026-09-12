Jen nestahujte „bankovní aplikaci“. Nový virus využívá umělou inteligenci, aby ovládl telefon, a nejde smazat

Jmenuje se PromptSpy a maskuje se jako bankovní aplikace MorganArg s ikonou připomínající americkou banku Chase. Nešíří se přes Google Play, ale přes falešné weby, a jakmile se usadí v telefonu, požádá o oprávnění služeb přístupnosti, zamkne se mezi běžícími aplikacemi a překryje tlačítko Odinstalovat neviditelnou vrstvou, která zachytí každý dotyk. Výsledek: klepáte na „Odinstalovat“, ale nic se neděje. Podle analýzy ESET Research, kterou 19. února 2026 publikoval Lukáš Štefanko na WeLiveSecurity, jde o první případ, kdy androidový malware za běhu komunikuje s modelem Gemini, aby se přizpůsobil konkrétnímu telefonu a verzi systému. Umělá inteligence tu není reklamní nálepka, ale řeší reálný problém útočníků.
Jak přesně funguje AI uvnitř viru
Klasický mobilní malware má v kódu napevno zapsané souřadnice tlačítek a názvy prvků rozhraní. Stačí, aby výrobce telefonu změnil launcher nebo Google posunul položku v nastavení o pár pixelů, a celý útok selže. PromptSpy tohle obchází elegantně: pošle Gemini textový prompt spolu s XML výpisem aktuální obrazovky (typy prvků, jejich texty, souřadnice). Gemini vrátí JSON s konkrétními pokyny: kam klepnout, co podržet, kudy přejet prstem. Malware instrukce provede přes služby přístupnosti.
Důležité upřesnění: Gemini nekrade peníze. Nekontroluje bankovní účet, nepřepisuje příkazy k platbě. Jeho role je čistě „údržbářská“, pomáhá malwaru přežít na různých zařízeních, zamknout se v seznamu posledních aplikací a zablokovat pokusy o odstranění. Samotné ovládnutí telefonu pak zajišťuje vestavěný VNC modul, který útočníkům dává plný vzdálený přístup k displeji.
Co se stane po instalaci
Řetězec útoku podle ESETu vypadá takto:
- Oběť klikne na odkaz z SMS, e-mailu nebo podvodného webu a stáhne si dropper, aplikaci, která vypadá jako bankovní.
- Dropper otevře falešnou bankovní stránku ve španělštině a nabídne „aktualizaci“. Ta je ve skutečnosti hlavním škodlivým kódem.
- Po spuštění payload požádá o služby přístupnosti a zobrazí klidnou obrazovku „Loading, please wait“.
- Na pozadí se spojí s řídicím serverem, získá klíč k Gemini API a začne pracovat.
Od té chvíle malware umí zachytit PIN nebo heslo z uzamčené obrazovky, nahrávat displej i gesta, pořizovat snímky obrazovky a předat útočníkům plné vzdálené ovládání přes VNC. Aktivuje se i po restartu díky systémové události BOOT_COMPLETED, nejde tedy o jednorázový kód, ale o nástroj navržený k dlouhodobému přežití.
Klíčový API klíč k Gemini si přitom PromptSpy neukládá natvrdo do vlastního kódu. Přijímá ho ze serveru útočníků, což znamená, že AI vrstva je provozně řízená a dá se aktualizovat bez vydání nové verze malwaru.
Nejde smazat? Jak se ho přesto zbavit
Formulace „nejde smazat“ neznamená, že je malware nesmrtelný. Znamená, že běžný postup (otevřít nastavení, najít aplikaci, klepnout na Odinstalovat) nefunguje. PromptSpy zneužívá služby přístupnosti k tomu, aby přes kritická tlačítka (stop, end, clear, Uninstall) položil neviditelné obdélníky. Uživatel klepá, ale dotyk zachytí překryvná vrstva.
Řešení existuje a je poměrně přímočaré:
- Restartovat telefon do Safe Mode, v tomto režimu se aplikace třetích stran dočasně vypnou, včetně PromptSpy. Postup se liší podle výrobce, ale typicky stačí podržet tlačítko vypnutí a pak dlouze klepnout na „Vypnout“ nebo „Restartovat“, dokud se neobjeví nabídka Safe Mode.
- V Safe Mode přejít do Nastavení → Aplikace a MorganArg klasicky odinstalovat.
- Zkontrolovat Google Play Protect, nainstalovat dostupné bezpečnostní aktualizace.
- Z jiného čistého zařízení změnit hesla k bankovnictví, e-mailu a dalším důležitým službám.
Hrozí to i v Česku?
Přímé veřejné varování českých institucí konkrétně na PromptSpy se nám k září 2026 dohledat nepodařilo. Známé vzorky míří primárně na Argentinu: název MorganArg ESET interpretuje jako „Morgan Argentina“, podvržené rozhraní je ve španělštině a čtyři pokročilejší vzorky byly nahrány z argentinských IP adres. ESET navíc přiznává, že PromptSpy dosud nezachytil ve vlastní telemetrii, a nevylučuje, že může jít o proof of concept.
To ale neznamená, že se českých uživatelů netýká. Podobné androidové bankovní kampaně v Česku už doložené jsou. V roce 2024 ESET popsal malware NGate, který cílil na klienty tří českých bank a umožňoval výběry z bankomatů přes přeposílání NFC komunikace; NÚKIB to následně potvrdil. A v srpnu 2026 CSIRT.CZ varoval před dalším androidovým malwarem vydávajícím se za finanční instituce včetně českých a slovenských. Technika se mění, princip zůstává: falešná bankovní aplikace mimo Google Play, povolení instalace z neznámých zdrojů, žádost o služby přístupnosti.
Tohle je důležitější, než se zdá
Největší posun není v tom, že malware „používá AI“, to zní jako marketingová fráze. Podstatné je, co mu AI prakticky dává: nezávislost na konkrétním modelu telefonu, verzi Androidu nebo typu launcheru. Klasický bankovní trojan fungoval na Samsungu s One UI, ale na Xiaomi s MIUI selhal, protože tlačítka byla jinde. PromptSpy se prostě zeptá Gemini, kde jsou teď.
ESET v pololetní zprávě H1 2026 zařadil PromptSpy mezi klíčové příklady nových hrozeb a poznamenal, že absence dalších podobných vzorků může souviset s tím, že Google aktivně monitoruje zneužití Gemini API. Jinými slovy: obrana funguje, ale závod začal.
Kdo instaluje aplikace výhradně z Google Play a neuděluje neznámým aplikacím oprávnění přístupnosti, má riziko výrazně nižší. Kdo ale klikne na odkaz v SMS a povolí vše, co mu telefon nabídne, dává PromptSpy přesně to, co potřebuje, a zbavit se ho pak bude muset v Safe Mode.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský