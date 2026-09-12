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Eva Pavlová opět pomáhá těm, kteří to potřebují: Stylistka zhodnotila její outfit, který zaujal celý internet

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Eva Pavlová na Facebooku znovu ukázala, že nemusí sahat po okázalosti, aby vzbudila pozornost. Její poslední veřejně sdílený outfit působí nenápadně, ale právě v tom je jeho síla.
Fotografie Evy Pavlové

Fotografie Evy Pavlové

Zdroj: Foto: NextFoto, Eva Pavlová na křtu knihy Nejsem z cukru ani ze železa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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