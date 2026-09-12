Českem se šíří nebezpečný dopis. Kdo na něj zareaguje a odpoví, ten může přijít o svůj majetek

Na podobnou zásilku upozornil případ manželů, kterým přišla nabídka na odkup pozemku, přestože žádný prodej neplánovali. V dokumentu byla uvedena jejich jména, adresa a konkrétní údaje z katastru nemovitostí. Dopis navíc odkazoval i na další pozemky spojené s jejich rodinou. Takové množství informací může vyvolat dojem, že si někdo majitele cíleně prověřoval. Ve skutečnosti je ale řada údajů o nemovitostech a jejich vlastnících dohledatelná prostřednictvím katastru nemovitostí.
Samotným dopisem o pozemek nepřijdete
Zásadní je, že nabídka k odkupu sama o sobě vlastnictví nemovitosti nijak nemění. Pokud člověk pozemek prodat nechce, nemusí na podobný dopis reagovat, telefonovat na uvedené číslo ani poskytovat další osobní údaje. Opatrnost je na místě především před podpisem jakýchkoliv smluv nebo dokumentů, jejichž význam není majiteli zcela jasný. V případě pochybností je vhodné prověřit odesílatele a případnou nabídku konzultovat s právníkem.
Kdo zareaguje, ten by se mohl podle právníků dostat do velkých problémů. V krajním případě by se totiž mohlo stát, že by se lidé dobrovolně upsali k prodeji vlastního pozemku, aniž by o tom měli ponětí.
Majitelé si mohou nemovitost jednoduše zkontrolovat
Pro klid je možné ověřit aktuální stav nemovitosti v katastru. Pokud probíhá řízení, které se týká právních vztahů k dané nemovitosti, objeví se u ní takzvaná plomba. Český úřad zeměměřický a katastrální zároveň provozuje službu sledování změn, která může vlastníka upozornit například na zaplombování nemovitosti, provedení vkladu, záznamu nebo zápis poznámky. Informace lze podle zvoleného způsobu dostávat například e-mailem, SMS nebo do datové schránky.
Největší chybou je jednat ve spěchu
Nečekaná nabídka na odkup pozemku tedy automaticky neznamená, že se někdo pokouší nemovitost převést nebo že je majitel bezprostředně ohrožen. Zpozornět je ale namístě ve chvíli, kdy odesílatel požaduje rychlé rozhodnutí, další osobní údaje nebo podpis dokumentů. Především starší lidé mohou dopis obsahující přesné informace o jejich majetku vnímat jako hrozbu. Bezpečnější je proto nic nepodepisovat, nabídku si v klidu prověřit a při jakýchkoliv pochybnostech zkontrolovat stav nemovitosti přímo v katastru.
Zdroje: cuzk.gov.cz