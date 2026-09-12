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Českem se šíří nebezpečný dopis. Kdo na něj zareaguje a odpoví, ten může přijít o svůj majetek

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Ve schránce se může objevit dopis, který na první pohled působí velmi znepokojivě. Odesílatel zná jméno majitele, jeho adresu i údaje o pozemcích a nabízí jejich odkup. Unáhlená reakce ale není na místě.
Českem se šíří nebezpečný dopis. Kdo na něj zareaguje a odpoví, ten může přijít o svůj majetek

Českem se šíří nebezpečný dopis. Kdo na něj zareaguje a odpoví, ten může přijít o svůj majetek

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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