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Věci, které o sobotním ránu znějí jako skvělý plán, ale v praxi většinou skončí úplně jinak

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V pátek večer máš jasno. Vstaneš brzy, zacvičíš si, uklidíš, uděláš si hezkou snídani, skočíš na trh a ještě budeš mít půl dne před sebou.
Věci, které o sobotním ránu znějí jako skvělý plán, ale v praxi většinou skončí úplně jinak

Věci, které o sobotním ránu znějí jako skvělý plán, ale v praxi většinou skončí úplně jinak

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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