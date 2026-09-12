Odvážný názor fotbalového experta. Morávek tvrdí, že Trpišovského Slavia není na takový metr rozhodčích zvyklá

11. září 2026, den po zápase v Edenu, sedl bývalý bundesligový záložník a současný skaut FC Augsburg Jan Morávek k mikrofonu eFotbalu a řekl něco, co se po takové porážce říká těžko. Ano, rozhodčí byl přísný. Ano, červená karta pro Mikuláše Konečného v 49. minutě změnila zápas. Ale ne, sudí není hlavní důvod, proč Slavia přišla o body. Morávek ukázal prstem jinam: na neproměněné šance v prvním poločase a na nedotažený závěr, kdy tým držel vedení do předposlední minuty a stejně padl. V prostředí, kde se po takovém kolapsu přirozeně hledá viník v černém, šel proti proudu.
Dva pohledy na jednu červenou kartu
Trenér Jindřich Trpišovský na pozápasové tiskovce mluvil o faulu na Daniho na půlce hřiště, který podle něj předcházel situaci s Konečným a měl být odpískaný. Upozornil, že podobné kontakty se v první půli pískaly, a zpochybnil, zda zásah VAR splnil práh „zjevného pochybení“. Označil rozhodnutí za přísné.
Morávek souhlasí s přívlastkem „přísné“. Jenže tam jeho shoda s Trpišovským končí. Podle Morávka má rozhodčí pravidlovou oporu: Konečný zmaří zjevnou brankovou příležitost a UEFA ve svém technickém vysvětlení VAR verdikt explicitně hájí. Morávek situaci popisuje jako „padesát na padesát“, ale dodává, že na evropské úrovni si rozhodčí takový výklad obhájí. A právě tady leží jádro jeho teze: Slavia z české ligy není zvyklá na tento způsob posuzování soubojů.
Co vlastně znamená „jiný metr“
Bylo by snadné číst Morávkova slova jako kritiku české ligy, že se tu píská měkčeji a Slavia si zvykla na pohodlí. Tak jednoduché to ale není. Komise rozhodčích FAČR letos na jaře zpětně potvrdila jako správné i velmi přísné červené karty v zápasech Slavie, například v Liberci nebo proti Olomouci. Český metr není automaticky benevolentní.
Rozdíl je spíš v konzistenci a v tom, co hráči očekávají. V Edenu se ten večer pískalo s vyšší tolerancí kontaktů během hry; Trpišovský připomněl, že Sadílek odešel se zlomeným nosem bez karty pro soupeře. Jenže ve chvíli, kdy VAR vstoupil do klíčového momentu, přišla tvrdá pravidlová sankce. Vyšší tolerance v akci, nulová tolerance v rozhodujícím okamžiku. Právě tenhle kontrast Slavii zaskočil a Morávek ho pojmenovává jako „metr, na který není zvyklá“.
Zápas, který si Slavia nechala utéct
Morávek ovšem debatu o sudím záměrně přesměrovává. Výkon Slavie hodnotí nadstandardně pozitivně, říká, že měl „parametry, po kterých jsme volali“, a že tým dokázal s celkem z TOP 5 lig držet krok, místy být i lepší. Obranná trojka Lens byla mladá, slávistický styl jí podle Morávka „nevoněl“. Danijel Šturm dal dva góly a potvrdil, že v evropských zápasech roste.
A přesto, Slavia měla zápas rozhodnout už v prvním poločase. Šance tam byly, góly ne. Trpišovský to po zápase přiznal otevřeně: „Je to naše věc, že ty góly nedáváme.“ Vedení 2:1 v 89. minutě a konečných 2:3 je statistika, která mluví sama za sebe. Žádný rozhodčí nedonutil Slavii inkasovat dva góly v posledních minutách.
Podle nás právě tady leží skutečná odvážnost Morávkova výroku. Den po nejkrutější porážce v kariéře týmu (Trpišovského vlastní slova) jde expert proti nejpohodlnějšímu vysvětlení a část viny vrací zpět na hřiště.
Proč tahle porážka bolí víc než jiná
Kontext dělá z prohry s Lens zvlášť hořkou záležitost. Oba týmy byly při losu ligové fáze ve 4. koši, jde tedy přesně o typ soupeře, kterého potřebujete doma porazit, pokud chcete prolézt do top 24. Prohra s Realem Madrid nebo Bayernem se dá odepsat. Prohra s Lens v Edenu ne.
Slavia navíc natáhla sérii na dvacet zápasů bez výhry v Lize mistrů. Před utkáním UEFA uváděla devatenáct. Další program přitom nabízí:
- Sabah venku v Baku, soutěžní nováček s koeficientovým pořadím 244, který na úvod dostal čtyři góly od Manchesteru United. Papírově nejhratelnější zápas v rozpisu.
- Fenerbahçe venku, výrazně tvrdší kalibr.
Tlak na body v příštích dvou kolech rychle roste. Pokud Slavia chce přerušit černou sérii, musí v Baku udělat přesně to, co proti Lens nedokázala: proměnit šance brzy a zápas dohrát.
Morávek dlouhodobě říká, že v Lize mistrů rozhodují detaily a individuální kvalita v obou pokutových územích. V Edenu Slavia detaily zvládla všude, kromě míst, kde padají góly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl