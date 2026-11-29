Jestliže se teprve chystáte na pečení vánočního cukroví, zkuste letos o něco zdravější variantu a zcela vynechejte rafinovaný bílý cukr. Ten totiž neprospívá našemu zdraví a jedná se doslova o tzv. tichého zabijáka. Nahradit ho přitom můžeme přírodními a chutnými alternativami.
Nezdravý bílý cukr
Jedná se o rafinovaný jednoduchý cukr, který je sice zdrojem rychlé energie, ale tělo z něj nemá vůbec žádný užitek. Nadměrná konzumace nevede jen k obezitě, ale k řadě nebezpečných chorob, mezi něž patří například cukrovka nebo srdeční onemocnění. Pokud chcete žít zdravěji, sladkostí se vzdávat nemusíte. Stačí vyměnit klasický cukr za přírodní a zdravější varianty.
Méně známá panela
Je to typ přírodního sladidla, které se získává ze šťávy z cukrové třtiny či z kaktusů. Jedná se o čistě přírodní produkt, který neobsahuje žádné přidané cukry a umělá sladidla. Naopak obsahuje řadu vitamínů B, C, D a E, minerály a stopové prvky. Konkrétně se jedná o mangan, vápník, železo, fosfor, draslík, zinek a měď. Chuť panely je nasládlá s karamelovou příchutí, a proto se skvěle hodí právě do vánočního cukroví.
Foto: Pixabay
Další přírodní alternativy cukru
Rafinovaný cukr můžete jednoduše vyměnit za kvalitní med. K této variantě již přistoupila řada hospodyněk. Med je nejen sladký, ale i zdravý. Obsahuje 30 % glukózy a 40 % fruktózy, vitamíny a prospěšné látky, jako jsou hořčík, vápník, draslík, sodík a fosfor. S tímto sladidlem to ovšem moc nepřehánějte, protože obsahuje více kalorií než bílý cukr. Zajímavou alternativou je kokosový cukr. Ten se získává z nektaru kokosového květu. Díky své charakteristické chuti a aroma se skvěle hodí jako přísada do cukroví. Má sice vyšší množství kalorií, ale během svého zpracování nepřichází o důležité nutriční látky.
Zdroje info: https://www.ireceptar.cz/zdravi/vanoce-bez-cukru/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9519493/
Náhledové foto: Pixabay
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