Milujete smažák? Aby ne. Smažený sýr opatří mezi tuzemské speciality, které prostě patří do každé restaurace. Zdeňku Pohlreichovi by se to asi moc nelíbilo, nicméně je to tak. Připravit si takový smažený sýr ale můžeme samozřejmě i doma. Obalit sýr zvládne každý, nicméně často se v domácích podmínkách stává, že sýr z trojobalu prostě a jednoduše vyteče na pánev. Nic moc příjemného. Ve finále se z krásně obaleného sýra stane jakýsi hmota, která vzhledově zrovna ideálně nevypadá. Zamezit této nepříjemnosti přitom lze. Stačí jednoduchý trik s mrazákem. My vám jej prozradíme stejně jako některé další tipy týkající se smaženého sýra.
Vložení sýra do mrazáku
Aby sýr určitě nevytekl, vyplatí se ho dát do mrazáku před tím, než ho začneme obalovat. Ideálně bychom ho do lednice měli dát zhruba 30 minut před obalováním. Jak ho kompletně obalíme, může se ještě 20 minut v mrazáku odpočinout. Když ho pak dáme na rozpálený olej, můžeme si být jistí tím, že opravdu nevyteče. Vše je dáno tím, že byl v podstatě před samotným smažením podchlazený.
Volte víceprocentní sýry
Hodně důležitý ej také výběr sýra. Nejčastěji se samozřejmě smaží klasický třicetiprocentní eidam. Jde u nás o cenově nejdostupnější sýr, který není příliš tučný a dobře se táhne. Pokud chcete mít úplnou jistotu, že sýr nevyteče, volte spíše tučnější varianty sýra. My tradičně smažíme 45% eidam, případně goudu. Smažit lze pochopitelně i hermelín, ten má ale úplně jinou chuť a konzistenci.
Plátek sýra v lednici: Foto Chat Day
Dvojitý obal. Proč ne?
Možná poslední tip, který představuje jakousi klasiku. Když už sýr obalíme jednou v klasickém trojobalu, není problém obalit ho ještě jednou. Vytvoří se mnohem silnější vrstva, která pak zajistí dokonalou nepropustnou krustu, která sýr ven prostě a jednoduše nepustí.
Tip: Květák smažený v trojobalu může být dokonalý. Stačí pár triků šéfkuchařů.
Zdroje info: Autor- vlastní zkušenosti
Dokonalý domácí smažák: Náhledové foto Chat Day
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