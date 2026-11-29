Máte staré plastové přepravky? Pak je nevyhazujte, ale efektivně využijte. Díky otvorům dobře větrají, snadno se přenášejí a jejich využití nestojí téměř nic. Stačí vybrat pevné kusy a vědět, k čemu se hodí právě v období, kdy se zahrada pomalu ukládá k zimnímu odpočinku.
Přehledné uskladnění cibulovin a hlíz
Nyní je vhodná doba ke kontrole hlíz a cibulovin, které se ukládají na zimu, například jiřin nebo begonií. Čisté a suché plastové přepravky mohou posloužit jako vzdušné úložné nádoby. Jednotlivé druhy oddělte a označte štítky, abyste na jaře nemuseli zjišťovat, co se v jednotlivých nádobách nachází.
Přepravky postavte na suché místo, kde nehrozí promrznutí ani kondenzace vody. Cibuloviny a hlízy ukládejte až po odpovídajícím oschnutí a pravidelně kontrolujte, zda některé kusy nehnijí nebo neplesniví. Samotná plastová nádoba není zárukou správného skladování, její větrací otvory však mohou pomoci omezit hromadění vlhkosti.
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Ochrana květináčů před zimní vlhkostí
Přepravky se hodí také k přemístění menších květináčů s trvalkami nebo bylinkami na chráněné stanoviště. Několik nádob lze přenést najednou, aniž by se při manipulaci převracely. Před uložením odstraňte z květináčů odumřelé části rostlin a zkontrolujte odtokové otvory, aby v nich nezůstávala stát voda.
Pokud potřebujete květináče na zimu izolovat od studené země, lze je v přepravce seskupit a prostor mezi nimi vyplnit suchým izolačním materiálem, například suchým listím. Dbejte však na to, aby materiál nezakrýval odtokové otvory a nezůstával dlouhodobě mokrý. Ne všechny rostliny navíc potřebují stejnou ochranu, proto vždy zohledněte jejich odolnost vůči mrazu.
Zahradní nářadí na jednom místě
V listopadu se často dokončuje úklid zahrady a nářadí se ukládá na několik měsíců. Pevná přepravka pomůže shromáždit menší lopatky, rukavice, provázky, štítky a další pomůcky, které by se jinak snadno poztrácely. Před uložením nářadí očistěte a kovové části důkladně osušte, aby během zimy nezačaly rezivět.
Přepravku umístěte do suché kůlny nebo garáže. Pokud ji necháte venku, nezakrývejte ji neprodyšně tak, aby se uvnitř srážela vlhkost. Na jaře pak budete mít potřebné vybavení pohromadě a nebudete muset hledat jednotlivé pomůcky po celé zahradě.
Foto: Pixabay
Zásoba materiálu pro jarní výsadbu
Čisté přepravky lze využít také k oddělenému uskladnění jarních zahradnických potřeb, například prázdných květináčů, jmenovek, opěrných tyček nebo ochranných krytů na sazenice. Jednotlivé skupiny vybavení můžete uložit zvlášť a označit, aby bylo při prvních jarních pracích vše rychle po ruce.
Před uložením přepravky umyjte a nechte vyschnout. Nepoužívejte nádoby s neznámým chemickým znečištěním ani popraskaný plast, který se může při mrazu dále poškodit. Díky jednoduchému třídění a opětovnému využití starých přepravek si už v listopadu připravíte přehlednější zázemí pro příští zahradnickou sezonu, aniž byste museli pořizovat nové organizéry.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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