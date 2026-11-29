Vařené brambory se řadí mezi klasickou přílohu, která bývá možná dokonce tou nejčastější. Možná by stálo za to si trochu zmapovat, v jaké podobě konzumujeme brambory nejvíce. Velkou konkurencí by zcela jisty byly šťouchané brambory, hranolky zapečené brambory, bramborové knedlíky a tak dále. Tak jako tak jsou i zdánlivě obyčejné vařené brambory pokrmem, který je z hlediska bramborové chuti nejintenzivnější. Ne vždy tomu tak ale musí být. Existuje pár triků, které i z obyčejných vařených brambor udělají neskutečnou přílohu se vším všudy.
Tip: Pekli jsme. Dokonalé zapečené brambory s kuřecím masem a brokolicí.
Rostlinný olej jako jednoduchý zlepšovák
Stačí jedna lžíce obyčejného rostlinného oleje v době, kdy začínáme brambory vařit. Nic složitého. Právě rostlinný olej vytvoří velmi jemný film, jenž dokáže zvýšit teplotu vody. Proces vaření se díky tomu stává mnohem intenzivnějším. Brambory jednak uvaříme mnohem rychleji a jednak se také zachová jejich struktura. Chuťové vlastnosti se navíc ještě zvýrazní.
Trocha octa zamezí převaření brambor
Když se brambory převaří, mají kašovitou konzistenci, kterou si samozřejmě nikdo nepřeje. Chuťově jsou pak nic moc, rozblácené a nevýrazné. I proto není od věci přidat na počátku vaření lžíci octa, případně lžíci kyselého nálevu z nakládané zeleniny. Brambory se pak určitě nerozvaří. Navíc získají jemnou až lehce pikantní chuť, která není od věci.
Jablečný ocet: Foto Pixabay
Dejte bramborám ještě více chuti
Opět nic náročného. Stačí pouze přidat některé ingredience, které se jinak do vařených brambor nedávají. Když budete mít s bramborami v hrnci pár stroužků česneku, chytí lehký česnekový nádech. Podobně je to i s cibulí, jež jim také dodá trochu chuti. Hodně zajímavé je přidání 100 ml mléka těsně na konci vaření. Tento trik je dokonale zjemní, čehož si nebude možné nevšimnout. Jde o drobnost, která ale stojí minimálně za vyzkoušení.
Zdroje info: Autor, Meta, https://www.unileverfoodsolutions.cz/inspirace-pro-kuchare/Tipy_a_triky_nejen_z_gastonomie/Zelenina_s_chuti.html, https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/bramboram-pridaji-chut-a-vuni-libecek-nebo-vres-20141022.html
Vařené brambory: Náhledové foto a fotogalerie Pixabay
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