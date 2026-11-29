Dnes v neděli 29. listopadu se zapaluje první svíčka na adventním věnci a v mnoha domácnostech už zmíněný věnec stojí na stole. Adventní věnec z obchodu ale většinou k zapalování vůbec není určený. Až 90 % věnců v prodeji je označeno jako dekorace, protože nemají pod svíčkami nehořlavé misky. Když svíčka dohoří, chvojí může snadno chytit.
Proč adventní věnec z obchodu nezapalovat
Věnec určený jen jako dekorace má svíčky zapíchnuté přímo do chvojí nebo připevněné na drátek. Když svíčka dohoří, plamen se dostane k suchým větvičkám, mašlím a ozdobám a věnec během chvilky vzplane. Věnec bez nehořlavé podložky pod svíčkami se nesmí zapalovat vůbec. Než ho postavíte na stůl, otočte ho a podívejte se, jestli má pod každou svíčkou kovovou nebo keramickou misku. Pokud ne, nechte ho jen jako ozdobu a svíčky zapalujte zvlášť, třeba na talířku nebo ve skleněném svícnu vedle něj.
Foto: Pixabay
Kolik požárů způsobí advent
Během adventu a Vánoc zasahují hasiči v Česku každý rok zhruba u 1 200 požárů. Například od první adventní neděle do 26. prosince 2021 jich bylo 1 224, zranilo se při nich 120 lidí a devět zemřelo. Až do Štědrého dne hoří častěji adventní věnce než vánoční stromky. Nejčastější příčinou jsou svíčky, zápalky, prskavky a vánoční pyrotechnika.
Zhruba třetina těchto požárů vznikne přímo v bytech a domech. Hasiči přitom upozorňují na stále stejné chyby: svíčka postavená přímo v chvojí, věnec u záclony a plamen, od kterého lidé na chvíli odejdou.
Tip: Adventní věnec vydrží lépe, když víte, jak se o něj postarat
Jak svíčky na věnci zapalovat bezpečně
Používejte speciální adventní svíčky a postavte je pevně na nehořlavou podložku, aby se nepřevrhly a nedotýkaly se chvojí. Pokud si věnec vyrábíte sami, nepoužívejte snadno hořlavé materiály, jako jsou hobliny, suché větve nebo papírové ozdoby. Postavte ho na stabilní místo, dál od záclon, ubrusu a dalších věcí, které snadno chytnou, a mimo dosah dětí a zvířat. Hořící svíčky nikdy nenechávejte bez dozoru a zhasněte je, než odejdete z bytu nebo půjdete spát. Pokud věnec přece jen začne hořet, volejte hasiče na čísle 150 nebo 112.
Zdroje info: Autor, https://archiv.hzscr.gov.cz/soubor/letak-advent-pdf.aspx
Náhledové foto: Unsplash
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