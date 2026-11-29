Nekonečná úroda ze sklenice vody: Jak vypěstovat novou jarní cibulku z obyčejných odřezků. Kupujete v obchodě svazky jarní cibulky, odkrojíte spodní bílou část s kořínky a bezmyšlenkovitě ji hodíte do odpadkového koše? To je obrovská škoda. Určitě to znáte ze své vlastní zkušenosti. Koupíte čerstvou zeleninu, využijete jen zelené natě do pomazánky nebo na polévku a zbytek skončí v bioodpadu. Spodní odřezky přitom v sobě skrývají obrovskou životní sílu.
Místo vyhazování můžete tyto bílé konce proměnit v nekonečný zdroj svěží zelené natě přímo na svém parapetu. Pěstování z odřezků je navíc úžasně jednoduché, nestojí ani korunu a představuje skvělý zábavný experiment pro děti, které mohou den za dnem sledovat bleskový růst nových výhonků.
Rychlé pěstování ve vodě: Krok za krokem pro první sklizeň
Hydroponické pěstování na okenním parapetu je nejrychlejší cestou k čerstvým výhonkům. Stačí dodržet několik základních kroků, aby kořínky nezačaly zahnívat:
- Příprava odřezku: Z jarní cibulky odřízněte spodní bílou část s kořínky o délce přibližně 2 až 2,5 centimetru. Vybírejte vždy zdravé kousky s nepoškozenými kořeny.
- Umístění do sklenice: Odřezky vložte do malé průhledné skleničky nebo šálku. Aby stály rovně a nekácely se, můžete dno vysypat čistými kamínky.
- Doplnění vody: Dolijte malé množství čisté vody tak, aby byly ponořené pouze kořínky. Bílá část stonku musí zůstat nad hladinou, jinak začne tlíti.
- Péče a sklizeň: Skleničku dejte na slunný parapet a vodu poctivě měňte každé 3 až 4 dny. Jakmile natě dosáhnou délky 10 až 12 centimetrů, seřízněte je nůžkami a proces může jet odznovu.
Přesazení do zeminy a triky pro dlouhou čerstvost
Vodní lázeň má však své limity. Voda neobsahuje minerální živiny, takže základní odřezek po dvou až třech sklizních vyčerpá své zásoby a nové výhonky začnou slábnout. Pokud chcete mít k dispozici silné a šťavnaté natě po celou sezónu, přesunujte vyrašené cibulky do květináče se zeminou.
Do květináče s odtokovými otvory nasypte kyprou zahradní zeminu smíchanou s trochou kompostu. Odřezky zapíchněte do substrátu tak, aby jejich špička mírně vyčnívala nad povrch. Půdu udržujte stále mírně vlhkou, ale zabraňte trvalému přemokření, které způsobuje plísně. Z takto zasazených cibulek pak sklízíte čerstvou nať seříznutím těsně nad zemí a rostlina poctivě obráží znova a znova.
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Foto: Pixabay
Pokud sklidíte více zelené natě, než stihnete ihned spotřebovat, uložte ji do lednice. Výhonky zabalte do lehce navlhčeného papírového ubrousku a vložte do uzavíratelného sáčku. Další možností je postavit svazek do sklenice s trochou vody podobně jako řezané květiny ve váze, čímž si nať udrží křupavost i několik dní.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/jarni-cibulka-pestovani-z-odrezku-postuphttps://www.denik.cz/zahrada/pestovani-jarni-cibulky-z-odrezku.htmlhttps://www.ireceptar.cz/zahrada/jak-vypestovat-jarni-cibulku-z-odrezku/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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