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Jsi unavená, nebo už jen přesycená lidmi? Jak poznat, že nepotřebuješ další kávu, ale chvíli klidu

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Ráno jsi byla ještě relativně člověk. Pak přišly dvě porady, telefon od mámy, kolegyně s „rychlým dotazem“, třicet zpráv ve skupinovém chatu a oběd, během kterého někdo celou dobu mluvil.
Jsi unavená, nebo už jen přesycená lidmi? Jak poznat, že nepotřebuješ další kávu, ale chvíli klidu

Jsi unavená, nebo už jen přesycená lidmi? Jak poznat, že nepotřebuješ další kávu, ale chvíli klidu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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