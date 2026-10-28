V moři u Austrálie objevili útes vysoký přes půl kilometru. Podobný samostatný útvar vědci popsali poprvé po více než 120 letech

Hora, která není vidět z pobřeží
Představte si, že výzkumná loď pluje nad místem, kde se mořské dno prudce zvedá. Na hladině není nic neobvyklého: jen otevřené moře a horizont. Pod lodí se ale ukrývá útvar vyšší než řada známých mrakodrapů. Právě takovou situaci zažil tým, který v říjnu 2020 zkoumal severní oblast Velkého bariérového útesu u australského mysu York.
Během mapování mořského dna 20. října výzkumníci identifikovali mimořádný samostatný útes vysoký přes 500 metrů. O pět dní později k němu vyslali podvodního robota SuBastian z výzkumné lodi Falkor. Záběry ukázaly strmé stěny obývané různými mořskými organismy. Schmidt Ocean Institute oznámil objev 26. října 2020 jako první nově identifikovaný samostatný útes tohoto druhu v oblasti za více než 120 let.
Proč se říká „samostatný útes“
Velký bariérový útes si většina lidí představuje jako souvislou stavbu z korálů. Ve skutečnosti jde o mimořádně rozsáhlý systém různých útesů, kanálů a podmořských tvarů. Nově zmapovaný útvar patří mezi takzvané oddělené či samostatné útesy, které vystupují ze dna jako samostatné struktury a nejsou pouhou částí dlouhého souvislého valu.
Jeho výška se často přirovnává k mrakodrapům, ale takové srovnání slouží jen představivosti. Nejde o prázdnou věž ani stavbu podobnou lidské architektuře. Útes je složitý přírodní útvar tvořený dlouhým vývojem mořského dna a činností organismů, včetně korálů, které využívají vhodné podmínky blízko hladiny.
Co ukázal podvodní robot
Robot SuBastian umožnil výzkumníkům prozkoumat útvar způsobem, který by pro potápěče nebyl při takové hloubce běžně dostupný. Kamery přiblížily výzkumníkům stěny útesu a život, který se na nich uchytil. Podobné expedice neslouží jen k výrobě poutavých záběrů; umožňují také dokumentovat biotopy, získávat data a zpřesňovat mapy oceánského dna.
Objev ukazuje zvláštní paradox moderní doby. Dokážeme fotografovat vzdálené planety a pravidelně sledovat povrch Země z kosmu, avšak podmořský reliéf stále neznáme se stejnou podrobností. Světlo do větších hloubek proniká omezeně, a proto se výzkum musí spoléhat na sonar, dálkově ovládaná zařízení a nákladné expedice.
Znamená objevení útesu také objevení nového ekosystému?
Nově zmapovaný útvar neznamená automaticky, že všechny organismy na něm jsou nové pro vědu. Význam objevu je především v identifikaci a podrobném průzkumu dříve nezmapované velké struktury. Výzkumníci mohou na takových místech narazit na známé druhy v nečekaných podmínkách i na organismy vyžadující další taxonomický výzkum.
V době, kdy Velký bariérový útes čelí důsledkům oteplování moří, má každá nová informace o rozložení a stavu útesových stanovišť praktický význam. K účinné ochraně je totiž třeba nejprve vědět, kde jednotlivé ekosystémy leží a jaké podmínky v nich panují.
Skrytá geografie naší planety
Mořský útes vysoký přes půl kilometru není ztracené město ani záhada vyžadující fantastické vysvětlení. Je připomínkou, jak neúplné jsou naše mapy pod hladinou. Výprava jej našla v dobře známé části světového oceánu a současně odhalila, že i velmi rozměrné přírodní útvary mohou dlouho unikat detailnímu vědeckému průzkumu.
Na dnešní Zemi tak stále existují místa, která jsou pro vědce nová, aniž by musela ležet na odlehlém ostrově nebo za horským průsmykem. Někdy k nim stačí sestoupit o několik set metrů níž, než kam dopadá sluneční světlo.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Schmidt Ocean Institute – Australian Scientists Discover 500 Meter Tall Coral Reef [2], img ai generated