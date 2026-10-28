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V moři u Austrálie objevili útes vysoký přes půl kilometru. Podobný samostatný útvar vědci popsali poprvé po více než 120 letech

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Objev neznámé hory zní v jednadvacátém století skoro nemožně. Jenže v oceánu podobná překvapení stále existují. Výzkumníci severně od australského Velkého bariérového útesu v říjnu 2020 zmapovali samostatný korálový útvar vysoký přes 500 metrů. Pod vodou se zvedá jako osamělá věž a jeho vrchol leží mnohem blíže hladině.
V moři u Austrálie objevili útes vysoký přes půl kilometru. Podobný samostatný útvar vědci popsali poprvé po více než 120 letech

V moři u Austrálie objevili útes vysoký přes půl kilometru. Podobný samostatný útvar vědci popsali poprvé po více než 120 letech

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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