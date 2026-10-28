Úsměv širší než širokoúhlý záběr, vlasy a společnost George Clooneyho. Co všechno závidíme Julii Roberts

Začněme tím úsměvem, protože stejně nejde přehlédnout
Existují celebrity, které poznáš podle siluety, hlasu nebo jednoho filmového kostýmu. Julia Roberts má zkratku jednodušší: usměje se. Její velký úsměv se stal součástí obrazu, který s ní veřejnost spojuje od Pretty Woman, a na rozdíl od spousty hollywoodských poznávacích znamení nevypadá jako pečlivě vypěstovaný brand. Spíš jako něco, co se marketing naučil využívat až dodatečně.
Vlasy, které si dělají, co chtějí, a proto je chceme taky
Auburn kudrny, dlouhé měděné vlny, blond lob, shag, ofina, návrat k teplejším tónům. Julia Roberts měnila vlasy hodně, ale nikdy neměla pocit, že se každou novou barvou pokouší stát někým jiným.
Sama už dříve popsala, že lidé mají zvláštní pocit, že ji znají, mimo jiné právě proto, že většinou pořád vypadá relativně jako ona sama. To je možná největší beauty luxus vůbec: trend si půjčit, nechat ho projít vlastním obličejem a zase ho vrátit.
FOTO WIKIMEDIA COMMONS, CC BY-SA 2.0
Závidíme jí i to, že v 59 nemusí předstírat třicet
Roberts nikdy nepostavila veřejnou image na tom, že zastaví čas. Na červeném koberci umí být dokonale hollywoodská, ale mimo něj klidně vezme volnou halenku, široké kalhoty, sandály a tašku a jde si koupit časopisy.
Vogue ji letos zachytil právě v podobném uvolněném černém boho looku v New Yorku. Nejde o to, že by nad módou nepřemýšlela. Jen nepůsobí, že by celý den přemýšlela hlavně nad tím, jak vypadat mladší.
A potom je tu George
Roberts a George Clooney spolu hráli v Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Money Monster nebo Ticket to Paradise a z veřejných rozhovorů je zřejmé, že jejich dlouholeté přátelství funguje trochu jako nevyčerpatelná zásoba interních vtípků.
Když se jich během propagace Ticket to Paradise ptali, proč spolu nikdy nechodili, oba v podstatě odpověděli, že se z nich od začátku stali přátelé a v různých obdobích byli ve vztazích s jinými lidmi. Nejlepší část? Romantická filmová pusa prý zabrala desítky pokusů, protože se pořád smáli. Takové problémy bychom si přály mít také.
Ještě trochu nespravedlnosti: kariéra
Pretty Woman by sama stačila na celoživotní rozpoznatelnost. Roberts k ní ale přidala Erin Brockovich, za kterou získala Oscara, Notting Hill, My Best Friend's Wedding, Closer, August: Osage County a další filmy napříč romantikou, komedií i dramatem.
Její výhoda nebyla jen v tom, že se stala obrovskou hvězdou. Dokázala zůstat známá i v době, kdy typ hollywoodské hvězdy, kterou zosobňovala v devadesátkách, začal mizet.
Co z toho si tedy objednáme?
George Clooneyho ti bohužel nepřibalíme a genetika úsměvu má také poněkud komplikovanou logistiku. Ale jednu věc od Julie ukrást můžeme: nenechat trend, věk ani očekávání přepsat vlastní tvář. Vyměnit barvu vlasů? Jistě. Ostříhat je o dvacet centimetrů? Proč ne. Ale pořád u toho vypadat jako člověk, kterého znáš ze zrcadla. To je možná méně efektní než omlazovací revoluce. A zatraceně víc sexy.
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Zdroje: Vogue – A Look Back at Julia Roberts’s Best Hair Moments of All Time [1], Vogue – Julia Roberts Finishes Her Outfit With an Unexpected Accessory [2], Vanity Fair – Why George Clooney and Julia Roberts Never Dated [3].