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Večeře se vaří, ty taky: 6 cviků, které zvládneš přímo u kuchyňské linky

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Dennívýzva
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Omáčka se deset minut táhne, trouba má ještě čtvrt hodiny a ty stejně stojíš v kuchyni. Nemusíš z toho dělat plnohodnotný trénink ani se převlékat do legín. Kuchyňská linka je překvapivě dobrá opora pro pár dřepů, kliků a cviků na nohy, které rozbijí další hodinu sezení.
Večeře se vaří, ty taky: 6 cviků, které zvládneš přímo u kuchyňské linky

Večeře se vaří, ty taky: 6 cviků, které zvládneš přímo u kuchyňské linky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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