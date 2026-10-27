Večeře se vaří, ty taky: 6 cviků, které zvládneš přímo u kuchyňské linky

Ne, nemusíš cvičit celou dobu, co se pečou lasagne
Smyslem téhle mini sestavy není nahradit pravidelný trénink. Je to způsob, jak nasbírat trochu pohybu v části dne, která jinak často znamená stát na místě nebo čekat. Vyber si tři až šest cviků, každý dělej přibližně 30 až 45 sekund nebo 8 až 15 opakování a podle chuti si dej dvě kola. Pokud při tom potřebuješ hlídat pánev, ta má přednost před posledním dřepem.
1. Kliky o kuchyňskou linku
Postav se asi krok od linky, dlaně dej o něco šířeji než ramena a tělo drž v jedné linii. Pomalu pokrč lokty a přibliž hrudník k hraně linky, potom se vytlač zpět. Čím dál stojíš nohama od linky, tím je cvik těžší. Linka musí být stabilní a povrch suchý; o vysouvací stolek nebo mokrou pracovní desku se hrdinství nevyplácí.
2. Dřep s lehkým dotykem linky
Postav se čelem nebo bokem k lince tak, abys na ni v případě potřeby dosáhla prsty. Jdi do dřepu jen tak hluboko, aby ses cítila stabilně, a vrať se nahoru. Opora dovolí soustředit se na pohyb bez nejistoty. Kolena směřují přibližně stejným směrem jako špičky a chodidla zůstávají celou dobu na zemi.
3. Výpony na lýtka
Tohle zvládneš i ve chvíli, kdy druhou rukou mícháš omáčku — pokud samozřejmě nemícháš něco, co prská. Lehce se přidrž linky, zvedni paty co nejvýš, chvíli nahoře vydrž a kontrolovaně se vrať. Pro těžší variantu přenes větší část váhy na jednu nohu nebo dělej výpony velmi pomalu.
4. Unožování ve stoje
Jednou rukou se drž linky, váhu přenes na jednu nohu a druhou pomalu zvedej do strany. Nepotřebuješ vysoký rozsah; cílem není kopnout do zásuvky. Drž trup rovně a pánev co nejklidnější. Cvik zapojí svaly kolem boků a je příjemným protipólem dlouhého sezení.
5. Zakopávání
Stůj rovně, drž se linky a jednu patu přitahuj směrem k hýždi. Stehno nech pokud možno na místě a pohyb kontroluj. Po sérii vystřídej nohy. Pokud chceš o něco vyšší tep, můžeš nohy střídat plynuleji, ale pořád není nutné proměnit kuchyň v bootcamp.
6. Výpad dozadu s oporou
Lehce se přidrž linky, jednou nohou udělej krok dozadu a obě kolena pokrč do pohodlného rozsahu. Vrať se a vystřídej strany. Výpad dozadu bývá pro řadu lidí stabilnější než krok dopředu. Pokud tě koleno bolí, zkrať rozsah nebo cvik vynech; bolest není signál, že se sval konečně probudil.
Jak z toho udělat zvyk bez dalšího úkolu v kalendáři
Naváž pohyb na něco, co stejně děláš. Když dáváš vodu na těstoviny, udělej výpony. Když čekáš na troubu, jedno kolo dřepů, kliků a unožování. Když se ti nechce vůbec, udělej jeden cvik. Největší výhoda kuchyňského workoutu není jeho sportovní genialita, ale fakt, že k němu nemusíš nikam jít.
A bezpečnostní poznámka, kterou kuchyň opravdu potřebuje
Necvič vedle otevřené trouby, nožů na hraně desky, vroucího hrnce nebo rozlité vody. Linka má být opora, ne překážková dráha. Pokud máš zdravotní omezení, jsi po úrazu nebo máš bolesti při běžném pohybu, vyber cviky podle doporučení fyzioterapeuta nebo lékaře.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další jednoduché tipy na pohyb najdeš na Poudrée.
Zdroje: NHS – Physical activity guidelines for adults aged 19 to 64 [1], CDC – Adding Physical Activity as an Adult [2].