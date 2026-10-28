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U piva rozhoduje už první lok. Brňané nehodnotí jen chuť, ale i pěnu a sklenici

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Dennívýzva
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Čtyřměsíční průzkum pivovaru Starobrno ve dvaceti provozovnách v Brně ukázal, že hosté si často udělají názor na pivo už po prvním loku. Celková spokojenost nesouvisí jen s chutí, ale záleží i na pěně nebo zda je sklenice správně vychlazená.
U piva rozhoduje už první lok. Brňané nehodnotí jen chuť, ale i pěnu a sklenici

U piva rozhoduje už první lok. Brňané nehodnotí jen chuť, ale i pěnu a sklenici

Zdroj: Archiv Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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