Čtyřměsíční průzkum pivovaru Starobrno ve dvaceti provozovnách v Brně ukázal, že hosté si často udělají názor na pivo už po prvním loku. Celková spokojenost nesouvisí jen s chutí, ale záleží i na pěně nebo zda je sklenice správně vychlazená.
U piva rozhoduje už první lok. Brňané nehodnotí jen chuť, ale i pěnu a sklenici
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