Loštice rostou. Místní firmy spustily velké investice, město chystá parcely a byty

Loštice rostou. Místní firmy spustily velké investice, město chystá parcely a bytyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Loštice rostou. Místní firmy spustily velké investice, město chystá parcely a bytyZdroj: Michal Šverdík
Článek byl publikován 28.10.2026 15:27
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