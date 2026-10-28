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Loštice rostou. Místní firmy spustily velké investice, město chystá parcely a byty

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Třítisícové Loštice na Šumpersku čeká růst. Dvě místní firmy spustily velké investice, u výpadovky na Olomouc vzniká nákupní park a město chystá parcely pro rodinné domy a byty. Mladí lidí z menších sídel odcházejí do velkých měst, my bychom je tady rádi udrželi, říká k tomu starostka.
Loštice rostou. Místní firmy spustily velké investice, město chystá parcely a byty

Loštice rostou. Místní firmy spustily velké investice, město chystá parcely a byty

Zdroj: Michal Šverdík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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