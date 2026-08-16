Číslo, které v prosinci vylétne pod strop TD Garden. Pastrňák chce jeho majitele předběhnout dřív

- Pastrňák má na kontě 420 gólů za Boston, což je páté místo v klubové historii
- Na čtvrtého Brada Marchanda (422) ztrácí dva zásahy, na Patrice Bergerona (427) pět
- Bergeronovo číslo poputuje v prosinci slavnostně pod strop TD Garden
- Při čtyřiceti gólech v sezoně 2026/27 by se dostal před Phila Esposita (459) na druhé místo
- V čele tabulky zůstává Johnny Bucyk s 545 brankami
Nahrávač, který se musí vrátit ke střelbě
Minulý ročník Davida Pastrňáka vypadal na papíře trochu cize. Devětadvacet gólů, k tomu jednasedmdesát asistencí a čtvrtá stobodová sezona v řadě. Český útočník se z kanonýra proměnil ve dvorního nahrávače, aniž by přišel o produktivitu.
Nový ročník ho ovšem vrací k tomu, čím se do Bostonu zapsal. V klubové tabulce střelců je s 420 brankami pátý a hned první měsíce sezony nabídnou sérii milníků, u nichž bude předbíhat vlastní učitele a parťáky z poslední zlaté éry Bruins.
Dva góly k bývalému kapitánovi
Od čtvrtého Brada Marchanda ho dělí pouhé dva zásahy. Bývalý spoluhráč a kapitán, jehož éra v klubu skončila výměnou na Floridu v průběhu roku 2025, se posune na pátou příčku téměř jistě už na startu podzimu.
Citlivější bude následující krok. Na ikonického centra Patrice Bergerona ztrácí Pastrňák pět branek a pokořit ho může ještě před prosincem, kdy Boston Bergeronovo číslo slavnostně vyvěsí pod strop TD Garden. Rodák z Havířova by tak stihl předběhnout muže, jemuž se hala během jednoho večera pokloní.
Pokud si udrží obvyklé tempo a v sezoně 2026/27 pokoří hranici čtyřiceti branek, osamostatní se na druhém místě před legendárním Philem Espositem, který má na kontě 459 gólů.
Před ním už jen jediný muž
Na vrcholu potom zůstane stát pouze Johnny Bucyk s 545 trefami. Vzhledem k Pastrňákovu dlouhodobému kontraktu a rozšířenému kalendáři na 84 zápasů to nevypadá na otázku, jestli se na první místo dostane, ale kdy.
Boston mezitím dál skládá kádr kolem něj. Generální manažer Don Sweeney řešil posílení defenzivy celé léto, z New Yorku získal za draftovou volbu a další podmíněnou volbu Willa Borgena a nakonec se dohodl i s obráncem Connorem Cliftonem, který se do organizace vrací po třech letech na dvouletou smlouvu se stropovou zátěží 2,25 milionu dolarů.
Jednatřicetiletý bek přitom Pastrňáka dobře zná. Svůj osobní bodový rekord, třiadvacet bodů, nasbíral právě po jeho boku. „Mám pocit, že hokej Bruins se od mého odchodu zase tolik nezměnil. Pokaždé, když jsme přijeli do Garden, byla to bitva, obvykle s nízkým skóre. Hrají tvrdě a strukturovaně. To je styl, ve kterém jsem hrál v Bostonu svůj nejlepší hokej," uvedl pro web NHL.
Pro Pastrňáka to znamená stabilní zázemí v ročníku, ve kterém může sesbírat víc klubových rekordů než kdykoli předtím.
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