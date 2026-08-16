„Zastřízliva nikdy agresivní nebyl." Sestra brání Beránka, kterému hrozí 12 let za mřížemi

- Matka popsala Beránka jako živé, společenské a důvěřivé dítě, které už ve třech letech napodobovalo Michaela Jacksona
- Sestra Gita s ním zůstala v kontaktu po celou dobu jeho sedmiletého trestu
- Podle ní nebyl ve střízlivém stavu vůči ní ani jejich matce agresivní
- Po Beránkově návratu na svobodu v červnu 2025 si ho musela na čas zablokovat
- Od dubna je ve vazbě, čelí obvinění po incidentu v Psychiatrické nemocnici Bohnice a hrozí mu až dvanáct let, o vině ani trestu zatím pravomocně rozhodnuto nebylo
Dětský pokoj, ve kterém bylo pořád plno
Než přišla reality show, hudba a první střet se zákonem, byl podle matky Leo Beránek dítětem, které nedokázalo chvíli posedět. Pořád něco vymýšlel, něco organizoval a hlavně kolem sebe potřeboval lidi. Jejich pokoj měl být během školních let permanentně obsazený jeho kamarády.
Miloval hudbu a pohyb. Michaela Jacksona prý napodoboval už ve třech letech a ve škole si roli třídního baviče střihl s chutí. Matka o něm zároveň mluvila jako o klukovi, který byl v jádru hodný, důvěřivý a někdy až nebezpečně naivní.
Ta potřeba být neustále obklopený lidmi ho pak provázela i tam, kde se to vymstilo. Přišel Hotel Paradise, hudba, večírky a série kauz. V roce 2018 skončil za mřížemi za násilnou trestnou činnost.
Sedm let telefonátů a návštěv
Sestra Gita v rozhovoru popsala, že mezi nimi navzdory všemu zůstala vazba, kterou nic nepřetrhlo. Každý má jiného otce, což podle ní nikdy nehrálo roli. Rodina za ním celých sedm let jezdila na návštěvy a pravidelně si volali.
Když se v červnu 2025 vrátil na svobodu, čekala, že spolu doženou ztracený čas. Místo toho sledovala návrat k alkoholu a drogám a stavy, které se podle rodiny zvládaly čím dál hůř. Gita přiznala, že si bratra na určitou dobu zablokovala, protože jeho chování už neunesla. Odříznout se od něj natrvalo ale nedokázala.
„Když byl střízlivý, agresivní k nám nikdy nebyl," řekla o jeho vztahu k ní a jejich matce.
Věta, kterou by obhájce nepoužil
Rodinný pohled má v takových případech tendenci sklouznout k obhajobě. Sestra si ale ponechala odstup, který v podobných rozhovorech nebývá běžný.
„Jsou věci, za které si Leo může sám," připustila.
Soukromé vzpomínky nic nemažou. Beránek má za sebou pravomocná odsouzení a od dubna je ve vazbě po incidentu v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde měl podle policie napadnout jiného pacienta. Muž skončil s poraněním hlavy v nemocnici. Kriminalisté Beránka obvinili z těžkého ublížení na zdraví, soud ho poslal do vazby kvůli obavě z útěku a z pokračování v trestné činnosti a v případě odsouzení mu hrozí až dvanáct let. Rozhodnuto zatím nebylo.
Rodina teď mluří především o odborné léčbě a matka žádá, aby se při dalším rozhodování řešil i jeho psychický stav. Gita se s bratrem znovu vídá na návštěvách a telefonuje si s ním. Právě při těch hovorech prý poznává člověka, kterého si pamatuje z domova.
Ten druhý, kterého si pamatuje dubnová služba v Bohnicích, v rozhovoru nezazněl.
Až dvanáct let vězení za napadení v Bohnicích. Leo trpí halucinacemi! ozvala se matka