Trable pro útok Barcelony. Po Lewandowskim a Rashfordovi přišla o dalšího střelcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Trable pro útok Barcelony. Po Lewandowskim a Rashfordovi přišla o dalšího střelce
O budoucnosti českého reprezentačního kapitána Ladislava Krejčího se spekuluje již delší dobu....
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