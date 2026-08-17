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Největší prodeje v historii pražské Sparty. V elitní pětce nejsou letní odchody Haraslína či Rrahmaniho

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Pražská Sparta překvapuje tuzemskou fotbalovou veřejnost v posledních týdnech svými prodeji. Výkony zatím pokulhávají, za což se ji dostává četná kritika, navíc se zbavují tváří, které v minulých letech patřily k oporám týmu. Například prodeje kapitána Lukáše Haraslína či útočníka Albiona Rrahmaniho přinesly do klubové pokladnice nemalé částky, ale v historickém měřítku zaostávají za elitní pětkou. Ve kterých případech se Sparta napakovala nejvíce?
Největší prodeje v historii pražské Sparty. V elitní pětce nejsou letní odchody Haraslína či Rrahmaniho

Největší prodeje v historii pražské Sparty. V elitní pětce nejsou letní odchody Haraslína či Rrahmaniho

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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