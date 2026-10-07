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Čí jsou hody? Naše!

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Podzim je časem hodů a posvícení, jejichž tradice sahá až do předkřesťanských dob, kdy lidé děkovali za sklizeň. Samotné slovo hody původně znamenalo „velkou hostinu“ a postupně se vžilo pro společné hodování po náročné práci na polích a vinicích.
Čí jsou hody? Naše!

Čí jsou hody? Naše!

Zdroj: Obřadní výzva k tanci
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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