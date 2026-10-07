Čí jsou hody? Naše!

Nejčastěji se hody konají v neděli před nebo po svátku patrona, jemuž je zasvěcen místní kostel.
A jak to bylo v minulosti? Protože lidé putovali z vesnice do vesnice a hodování narušovalo podzimní práce, císař Josef II. v roce 1786 nařídil jednotný termín – třetí říjnovou neděli po svátku sv. Havla. Jenže lidé jsou vynalézaví, a tak se leckde slavily nejen takzvané císařské hody, ale i ty původní místní.
Na krojované hody ve Velkých Bílovicích jsem byla zvána opakovaně, ale vyšlo mi to až letos.
Nestihla jsem hlavní hodovou neděli, zato jsem zažila nádherné hodové úterý, kterým slavnost končí.
Šest týdnů před hody se koná volba stárků. Ti pak společně se stárkami požádají starostu o povolení k zahrávání hodů. Loňští a noví stárci si při tom předávají symboly svých práv a povinností včetně korduly, vesty ozdobené barevnými pentlemi.
Sobotnímu ručnímu stavění máje předchází důkladná příprava ukončená vykopáním jámy, na jejímž dně podle tradice čeká láhev dobré kořalky.
Nejvýznamnějším dnem je hodová neděle s mnoha rituály, které se dědí z generace na generaci. Do obce se sjíždějí celé rodiny ze široka daleka a také spousta diváků ve slavnostním oblečení. Sváteční nálada trvá i v pondělí, které začíná obřadem v kostele za zemřelé a pokračuje bohatým programem až do třetí hodiny ranní.
Úterý už má uvolněnější charakter. Poté, co se chasa sejde v kostele a společně se vydá krojovaným průvodem pod máju, roztančí se celá vesnice.
Potkávala jsem usměvavé rodiny, děti i babičky v nádherných krojích i v slušivém civilním oblečení, slyšela muziku ze všech stran a ochutnávala víno, které k Moravě prostě patří. A k tomu všemu počasí jako na objednávku.
Nezaznamenala jsem ani žádné neblahé následky konzumace místních moků. Možná proto, že člověk v kroji má přece jen povinnost chovat se důstojně a nepošpinit čest předků.
Byla jsem ubytovaná přímo u místa dění, takže jsem měla k hodovému veselí opravdu blízko. Končilo přesně ve tři ráno. Pak přijely úklidové čety a zametly poslední stopy nočního života. Jen padesátimetrová mája dávala tušit, že se tu ještě před chvílí tančilo.
Dopoledne jsem vystoupala do vyhlášených vinařských uliček a obdivovala rozmanitost sklípků i rozlehlost viničních tratí, jejichž tradice začala s příchodem Habánů a současnost přináší Velkým Bílovicím hrdý titul největší vinařské obce u nás.
Takže čí jsou hody? Všech. A to především díky těm, kteří je po generace drží při životě a přinášejí radost sobě i druhým.