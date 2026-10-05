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Moje nejlepší rozhodnutí po šedesátce

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Mým prvním nejlepším rozhodnutím po šedesátce bylo: Vdát se. Rozhodla jsem se, že konečně náš patnáctiletý vztah s Dimkem potvrdíme manželským slibem.
Moje nejlepší rozhodnutí po šedesátce

Moje nejlepší rozhodnutí po šedesátce

Zdroj: DSC-0038.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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